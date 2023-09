Presentatie door filosoof Marli Huijer: ‘De toekomst van het sterven’

DOESBURG – Op uitnodiging van het platform Kerk=Samenleving van de Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg (PGAD) komt filosoof en voormalig arts Marli Huijer zondag 1 oktober naar Doesburg. Van 14.00 tot 16.00 uur geeft zij in de Martinikerk een presentatie over haar laatste boek, getiteld ‘De toekomst van het sterven’.

Duizenden jaren was onsterfelijkheid alleen weggelegd voor de goden. Tegenwoordig willen verouderingsdeskundigen en transhumanisten dat mensen minstens honderd jaar in gezondheid kunnen leven om vervolgens snel en pijnloos de wereld te verlaten. In werkelijkheid begint de aftakeling kort na ons pensioen en duurt dan zo’n vijftien jaar. Hoe verhouden we ons tot de laatste levensfase? Bereiden ziekten en aftakeling ons voor op de dood? Is de zorglast van de laatste levensfase nog op te brengen als de hele samenleving ouder wordt? Zijn er grenzen aan de groei van de levensduur? Bestaat er zoiets als een juist moment van sterven? In ‘De toekomst van het sterven’ onderzoekt Huijer onze omgang met veroudering en de dood, zowel op persoonlijk, maatschappelijk als politiek vlak.

Marli Huijer (1955) was van 2015 tot 2017 Denker des Vaderlands. Ze is emeritus hoogleraar publieksfilosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en schreef een groot aantal filosofieboeken, waaronder ‘Achterblijven – een nieuwe filosofie voor een grenzeloze wereld’ (2016) en ‘Discipline – overleven in overvloed’ (2013). Ze heeft ook een vaste column in het dagblad Trouw.

Na haar presentatie kunnen bezoekers aan de Martinikerk met Marli Huijer in gesprek en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De bijeenkomst is bedoeld voor een breed publiek. De gespreksleider van de middag is Peter van den Brandhof uit Doesburg. Na de bijeenkomst is er gelegenheid om met elkaar na te praten en nog wat te drinken. Een bijdrage voor bestrijding van de onkosten wordt zeer op prijs gesteld. De kerk opent deze middag om 13.30 uur.