Ouder & Kind Festival in Brummen

BRUMMEN – Op zondag 17 september vindt voor de tweede keer het Ouder & Kind Festival plaats bij MAakplaats the Villa in Brummen. Wethouder Ingrid Timmer van de gemeente Brummen zal het festival om 11.00 uur openen, waarna de festiviteiten tot 16.00 uur voortduren. Het festival biedt een scala aan activiteiten om te ontdekken wat er te doen is voor kinderen in Brummen en om ouders met elkaar in contact te brengen.

Er zijn workshops van het Reservaat waarin zang, dans en toneel centraal staan. Daarnaast kunnen kinderen deelnemen aan workshops Shaolin Kung Fu en gymlessen van Sparta. Maakplaats the Villa biedt workshops aan waar kinderen kaarsen kunnen maken, speksteen kunnen bewerken en kunnen timmeren met elektronica. Sportkompas biedt boogschietactiviteiten aan en het CJW organiseert spellen voor de kinderen. Om 14.30 treedt VOX kinderkoor op.

Het festival is dit jaar uitgebreid met een markt. Er zijn kramen van Natuurmonumenten, de GGD, Bertine Lentink en Hip Kinderopvang. Er is ook een give away. waar kinderkleding, speelgoed en boeken worden weggegeven.

Voor de dierenliefhebbers is er de mogelijkheid om te knuffelen met dieren. Er is tevens een blotevoetenpad, waar kinderen verschillende ondergronden kunnen ervaren.

Kinderen kunnen zich laten schminken en er is natuurlijk ook een luchtkussen waar kinderen zich kunnen uitleven. Voor de jongere kinderen is er elk half uur een voorleessessie.

Ouders en kinderen kunnen leren hoe ze elkaar voetmassages kunnen geven of samen deelnemen aan ouder en kind tekenworkshops. Bij de kindercoach leren kinderen met behulp van de GLIM-methode hoe ze een ontspannen start van het schooljaar kunnen creëren. Onder de grote tent kan de hele dag van alles geknutseld en getekend worden. Aan de keukentafel geeft Bertine Lentink advies over gezonde voeding.

Voor de bezoekers is er koffie, thee en zijn er lekkere versnaperingen verkrijgbaar. Kinderen kunnen genieten van ijs van Jolink en popcorn bakken boven het kampvuur.

Het Ouder en Kind Festival wordt georganiseerd vanuit #Opladers en Maakplaats the Villa, met behulp van enthousiaste ouders en vrijwilligers. #Opladers is een initiatief van de gemeente Brummen dat als doel heeft ouders meer met elkaar in contact te laten komen, zodat ze vragen rondom opvoeden en opgroeien kunnen delen, elkaar kunnen steunen en aandacht kunnen geven.

Maakplaats the Villa is een plek waar kinderen hun praktische talenten kunnen ontdekken en aan hun eigen projecten kunnen werken in het schilderatelier, de timmerwerkplaats, de keuken, de knutselruimte of het naaiatelier. Ze kunnen er meehelpen in de moestuin, sporten en buitenspelen. Het Ouder & Kind Festival vindt plaats op het terrein van Maakplaats the Villa aan de Zutphensestraat 196 in Brummen.