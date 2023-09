Open Monumentendagen in de regio

REGIO – Op zaterdag 9 en zondag 10 september staan de Open Monumentendagen weer op het programma. Ook in onze regio is op veel plekken iets te zien, de bekijken of te doen, veelal passend bij het landelijke thema ‘Levend Erfgoed’.

Beekbergen

Beide dagen is Parc Spelderholt geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Het landgoed en de monumenten daar zijn op eigen gelegenheid te bekijken. Op zaterdag zijn er in een grote tent optredens door Harmonieorkest Prinses Juliana.

De Steeg

De tuinen van Middachten zijn zowel zaterdag als zondag te bezoeken. Op zaterdag kunnen belangstellenden terecht van 10.30 tot 16.30 uur en op zondag van 12.30 tot 16.30 uur. In de oranjerie is een presentatie te zien van opvallende portretfoto’s.

Zaterdag is er om 14.00 uur een tuinrondleiding door een ervaren gids. De start is in de oranjerie. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis, maar men heeft wel een tuinticket nodig. Het kasteel is zondag tussen 12.30 tot 16.00 uur geopend. Ook hier is een tentoonstelling te bewonderen van originele albums met cartes-de-visite en kabinetfoto’s. Tickets voor deze dagen zijn met 50 procent korting verkrijgbaar aan de kassa en via middachten.nl.

Dieren

Op zondag is het Hof te Dieren te bezoeken. Van 10.00 tot 16.00 uur kan iedereen aan de hand van een brochure een wandeling maken over het landgoed. Op zaterdag is de naastgelegen kwekerij te bezoeken tussen 10.00 en 17.00 uur en Domein Hof te Dieren, wijngaard is geopend op zaterdag van 13.00 tot 17.00 en zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Zondag is er weer LandgoedMarkt.

De Joodse Begraafplaats aan de Bernard Zweerslaan is zondag toegankelijk van 11.00 tot 16.00 uur. Bezoekers wordt gevraagd niet over de graven te lopen en heren wordt verzocht aan hun hoofdbedekking te denken.

De villa met de Leeuwenkoppen aan de Hoflaan 1 is zowel zaterdag als zondag van 10.00 tot 17.00 uur toegankelijk. Zondag van 10.00 tot 17.00 uur is de Dierense Toren geopend voor een beklimming. Hier is ook een expositie te zien over het nabijgelegen marktpleintje van de Buurtschap. De oranjerie in het Carolinapark is beide dagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur, evenals de Schweer bey der Beckehof. Hier zijn de kapel en bestuurskamer geopend, maar er staan ook kramen op de binnenplaats. Tot slot is de algemene begraafplaats aan de Harderwijkerweg te bezoeken, beide dagen van 10.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag én zondag verzorgt Thomas Hilhorst om 13.00 uur een rondleiding.

Doesburg

Zaterdag zijn de deelnemende panden, tuinen, musea en de kraam van Open Monumentendag in Doesburg te bezoeken van 10.00 tot 16.30 uur. Om 11.00 uur starten er huifkartochten door de binnenstad. Draaiorgel Erica is te horen in de stad. In de Gasthuiskerk is een film te zien over de restauratie van de Vicarie en in het Stadhuis een film over oud Doesburg. Wilbert Berentsen verzorgt om 14.00 uur een concert op de drie orgels in de Martinikerk.

Ook het carillon van de Martinikerk, ook een monument, is te beluisteren. Beiaardier Frans Haagen speelt van 13.45 tot 14.30 en van 15.15 tot 16.00 uur. Hij neemt verzoeknummers in zijn programma op. Deze kunnen worden opgegeven bij een informatietent van de Stichting Doesburgs Carillon, die te vinden is bij het stadhuis.

In het Mosterdmuseum wordt om 10.30 en 15.30 uur uitleg gegeven over het maken van Doesburgse mosterd. Om 11.30 en 14.30 uur start een rondleiding door stadsbieryhuys De Waag en om 12.00 en 16.00 uur door Het Arsenaal. Hier is ook de expositie ‘Gekoesterd Verleden’ te zien.

De VVV verzorgt deze dag om 11.30, 13.30 en 15.30 uur standswandelingen. Aanmelden hiervoor kan bij het kantoor aan de Kloosterstraat of via info@vvvdoesburg.nl. Om 12.00 en 15.00 uur is het mogelijk de Martinitoren te beklimmen. Ook hiervoor is opgave nodig bij de VVV.

Monumentendag wordt tussen 17.00 en 18.00 uur afgesloten met een programma in de Gasthuiskerk. Er zijn sprekers en muziek en burgemeester Loes van der Meijs reikt de Snappenburg de Vries monumentenprijs uit.

Drempt

De deuren van de Sint Joriskerk in Voor-Drempt zijn zondag 10 september geopend van 11.00 tot 17.00 uur. De kerk heeft een romaanse toren uit de 12e eeuw, die in de 14e eeuw werd verhoogd. Het bakstenen, gotische koor met

netgewelf stamt uit de 15e eeuw. Het vroege 16-eeuwse schip werd in de negentiende eeuw gesloopt omdat het op instorten stond. Het is herbouwd in neogotische stijl. Dit neogotische schip werd tijdens de restauratie van 1961-1963 weer afgebroken en herbouwd in de huidige driebeukige vorm van een pseudobasiliek. Het interieur heeft enkele mooie beeldbouwwerken en andere bijzonderheden en de tien wandtapijten die door de bevolking van het dorp zijn geknoopt om de akoestiek te verbeteren.

Eerbeek

Geldersch Landschap & Kasteelen stelt zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur de Oliemolen in Eerbeek open voor publiek. Een gids laat zien hoe het proces van olie slaan in zijn werk gaat. In de bovenslag watermolen uit 1825 werd vroeger olie gewonnen uit beukennootjes en lijnzaad. Tegenwoordig is dat alleen nog lijnzaadolie. Deze gewonnen wordt in de molen verkocht en kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het onderhoud van houten tuinmeubelen.

Ellecom

De Nicolaaskerk in Ellecom is zaterdag geopend van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Het gebouw is zeker een bezoek waard. Binnen zijn de indrukwekkende rouwborden van de grafelijke families Van Reede en Bentinck van Middachten te zien, evenals de gravenbank, nog steeds eigendom van Middachten. Ook kan de grafkelder bekeken worden.

Daarnaast is er dit weekend een expositie van schilderen van Aad van den Bosch uit Ellecom. Hij maakt ‘digital glass art’. Het begint met het creëren van een glassculptuur, opgebouwd uit stukken glas. Door dit samen te voegen in een geschilderde of geabstraheerde achtergrond, ontstaat een eigentijds kunstwerk.

De Turnhal op landgoed Avegoor is beide dagen geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Hier is de expositie ‘Grondtonen’ te zien in het kader van de IJsselbiënnale.

Boerderij Noordingsbouwing aan de Fraterwaard 1 en Boerderij Groot Beimerhof aan de Beimerwaard 2 stellen deze dag hun deuren open. Noordingsbouwing is een duurzame veehouderij met melkrobot, Groot Beimerhof een biologische boerderij met Maas-Rijn-IJssel-vee.

Hall

De deuren van de Ludgeruskerk in Hall staan beide dagen open. Rondleiders vertellen graag mooie verhalen over de plafondschilderingen, de fresco’s, de wapenschilden en de bijzondere ronde banken. Tussen de rondleidingen door is er gelegenheid om zelf muziek te maken, door een instrument te bespelen of te zingen. De kerk is op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur geopend en op zondag van 12.00 tot 16.00 uur.

Hoog-Keppel

De Dorpskerk is zaterdag geopend van 10.30 tot 17.00 uur en zondag van 12.00 tot 17.00 uur. De verschillende ruimten van de oude kerk zijn te bekijken, zoals de gevangeniscellen in de toren, die nu in gebruik zijn als opslag. Op de begraafplaats zijn de ijzeren kruizen te zien die werken gemaakt in de voormalige Keppelse IJzergieterij. Ook het baarhuisje is een monument. Ook is er een expositie van schilderijen van Henk Stemerdink.

Zaterdag is het niet alleen Open Monumentendag, maar ook Nationale Orgeldag. Ter gelegenheid daarvan worden drie kistorgels en een klavecimbel opgesteld in de kerk. Bezoekers mogen ze bespelen. Op zaterdag om 16.00 uur is er een bespeling door organist Martin Kas. Op zondag 10 september speelt organist Hans Schimmel, ook om 16.00 uur. Zij bespelen niet alleen de kistorgels, maar laten ook het grote orgel van de kerk klinken.

Zowel zaterdag als zondag van 10.00 tot 17.00 uur is de boomgaard Ulenpas aan de Dubbeltjesweg te bezoeken. De vrijwilligers van de hoogstambrigade, die zorg dragen voor het onderhoud van de boomgaard, zijn aanwezig om alles te vertellen over de ruim 250 fruitbomen die er staan. Ze serveren gebak uit eigen bongerd.

Hummelo

Boerderij Huys 1810 aan de Dorpsstraat in Hummelo is zaterdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Bezoekers kunnen de spulletjes i nde winkel bekijken, maar ook de antieke schouw met tegelplateaus bewonderen. Bijzonder zijn de originele bedsteden en tegelvloer van antieke estrikken.

De Hummelose kerk is zowel zaterdag als zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De kerk uit 1838 is de moeite waard door de halfronde banken, typisch voor Gelderland. De achterste banken hebben een dak onder zuilen, hier zaten de adellijke families van de kastelen Keppel en Enghuizen, die de kerk hebben laten bouwen. Ook bijzonder zijn de oude kroonluchter en de dorpspomp die op het terrein van de kerk staat. Op grote expositiepanelen wordt de geschiedenis van de kerk uitgebeeld.

Klarenbeek

Op zondag 10 september is Landgoed Klarenbeek te bezichtigen. Het oude landgoed van de familie Krepel doet tegenwoordig deels dienst als Bed & Breakfast, trouw- en vergaderlocatie. In de monumentale fabrieksgebouwen is een expositie te zien over het industrieel verleden van het landgoed. In de galerieruimte zijn vier glas-in-loodspecialisten aan het werk. Speciaal voor de Open Monumentendag wordt een deur uit het huidige Krepel-assortiment voorzien van een glas-in-lood kunstwerk. Het ambacht brandschilderen waarbij kleur aan het glas wordt gegeven is daarbij te zien. Er zijn rondleidingen om 11.00 en 14.00 uur. Aanmelden kan via info@landgoedklarenbeek.nl met vermelding van het gewenste tijdstip en het aantal personen.

Laag-Keppel

Het voormalige NH Kerkje is zaterdag geopend van 11.00 tot 17.00 uur en zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Het is een voorbeeld van een kleine dorpskerk gebouwd in een overwegend neogotische stijl. Kunst of Art heeft het kerkje gerestaureerd en ingericht als galerie. De restauratie is zorgvuldig en duurzaam gedaan.

De Watermolen en Spinnekopmolen zijn beide dagen van 10.00 tot 17.00 uur te bezichtigen. De twee molens horen bij elkaar. Als het waait, laat de windmolen de watermolen draaien. Over dit ingewikkeld systeem wordt deze dagen alles uitgelegd door de molenaar. Een bezoek aan Laag-Keppel geeft ook gelegenheid om te genieten van het uitzicht op het kasteel, de rivier, landerijen en het stadje Laag-Keppel, beschermd dorpsgezicht.

Loenen

Zaterdag en zondag kunnen bezoekers van 11.00 tot 17.00 uur een kijkje nemen in verschillende bedrijfsruimten op het voormalige Mobilisatiecomplex van Defensie, nu het Groenste Bedrijvenpark Veldhuizen, in het bosrijke gebied naast het oude treintracé. Ruim tien jaar geleden ging het complex in de verkoop, het terrein was overwoekerd. De nieuwe eigenaar schoonde het militaire terrein op en dunde de begroeiing uit. De lichtinval verbeterde en er ontstond een open loofbos met ruimte voor ondergroei, een kruidenlaag, jonge eiken en berken, bessen en allerlei dieren. Het bijzonderste zijn de rode bosmier en de kamsalamander.

Sinds 2015 is het complex in particuliere handen en het complex is sindsdien omgetoverd tot een succesvol bedrijvenpark. Organisaties zoals de Brandweer Noord- en Oost Gelderland huren hallen voor oefeningen en cursussen. Daarnaast zijn er veel lokale bedrijven die kleinere units in gebruik hebben. Sinds 1 juli is een hallencomplex in gebruik genomen door Stichting Veteraan Autobussen (SVA). De SVA viert de ingebruikname hiervan met een open huis tijdens de Open Monumenten Dagen. De tentoonstelling omvat alle oude bussen, die niet in gebruik als vervoer voor bezoekers van de Open Monumenten Dagen. Ook andere organisaties op het bedrijventerrein, waaronder in ieder geval de brandweer, doen mee aan de tentoonstelling van

oud materieel. Zaterdag is zijn er bij de hallen van de SVA ook optredens van het Oosterhuuzens Dialectkoor. Dörsclub Lieren demonstreert historische tractoren en machines.

Rheden

Dorpskerk Rheden is zaterdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De dag start met een schrijfworkshop onder leiding van Marjon Weijzen. Het thema is ‘Wortelen waar je woont’. De workshop staat open voor iedereen die iets wil vertellen en/of schrijven over zijn binden met Rheden. Meer informatie is verkrijgbaar via marjon@wijzen.nl.

Om 14.00 en 15.00 uur is er een optreden van Vocaal Ensemble Nadaillac, een groep enthousiaste en ervaren zangers, die jaarlijks naar Frankrijk afreizen voor een studieweek en een daarop aansluitend concerttournee in Nadaillac in de Dordogne. De zangers brengen, onder leiding van Lydia Stoffels en op piano begeleid door Wim Stoffels, een gevarieerd programma ten gehore met muziek uit de renaissance, de Franse en Duitse romantiek en uit de 20e eeuw.

De hele dag is de foto-expositie van Sem Scheerder te bewonderen. De jonge Sem legt met zijn camera vooral de natuur van de Veluwezoom vast en heeft hiermee al verschillende prijzen gewonnen, onder andere van National Geographic.

Bezoekers kunnen deelnemen aan een rondleiding door de kerk, de toren en de gewelven boven de kerk. Ook klinkt regelmatig muziek van beide orgels.

Piet Cnossen, vaste organist van de Dorpskerk, verzorgt om 19.30 uur een concert van ongeveer een uur. De entree hiervoor bedraagt 9 euro.

Zondag 10 september is de kerk open van 12.00 tot 15.00 uur.

Op zaterdag en zondag is van 10.00 tot 16.00 uur begraafplaats De Pinkel geopend. Bezoekers zijn zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur en op zondag van 10.00 tot 13.00 uur welkom bij de schaapskooi aan de Heuvenseweg. De schapen zijn op de heide, maar vrijwilligers geven uitleg over de kooi en de kudde. Villa Iris is zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur geopend en geeft informatie over de villa en over de werkzaamheden van Iris & de Mol.

Rozendaal

Kasteel Rosendael is beide dagen geopend van 11.00 tot 17.00 uur. De toegangskaarten worden tegen een gereduceerd tarief aangeboden. De begraafplaats is zaterdag en zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur en op beide dagen verzorgt Cathrien van Ree om 14.00 uur een rondleiding. De wijnkelder van het kasteel, gelegen onder de woning aan de Kerklaan 4, is beide dagen tussen 10.00 en 17.00 uur te bezoeken.

Op zaterdag kan tussen 13.30 en 17.00 uur de Herenkerk worden bezocht, vrijwilligers zijn aanwezig om over het gebouw te vertellen. Het voormalig postloket aan de Rosendaelselaan 4 is geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Op zondag is tussen 10.00 en 17.00 uur de renovatie van de Torckschool te bewonderen. Ook de restauratie van Boerderij Wijlhuizen aan de Pinkenberg 2 is zondag tussen 10.00 en 17.00 uur te zien.

Tot slot is ook het gebouw van Vitens aan de Kluizenaarsweg te bekijken. Hier kunnen belangstellenden zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur terecht voor een rondleiding.

Spankeren

Natuurlijk is de Petruskerk in Spankeren geopend, zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Het oude tufstenen kerkje is de moeite van een bezoek waard, maar ook het omliggende kerkhof. Daarnaast zet de Burgershoeve aan de Bockhorstweg 8 de deuren open voor bezoekers, die tussen 12.00 en 16.00 uur een kijkje kunnen nemen op de veehouderij en dierenbegraafplaats.

Velp

Een aantal locaties in Velp is alleen zaterdag open. De begraafplaats aan de Reinaldstraat is toegankelijk van 11.00 tot 16.00 uur, hier worden rondleidingen verzorgd. In de Oude Jan, geopend van 10.00 tot 17.00 uur, is een demonstratie houtsnijwerk. Ook de RK Kerk aan de Emmastraat is geopend van 10.00 tot 16.00 uur, bezoekers kunnen hier de toren beklimmen. De Tuin van Sjef is geopend van 13.00 tot 17.00 uur voor een rondleiding en een bezoek aan de expositie. In de Dingenfabriek is van 11.00 tot 17.00 uur de foto-expositie ‘De kracht van zuid’ te zien.

Zaterdag kan tussen 10.00 en 16.00 uur een bezoek worden gebracht aan landgoed Biljoen. Binnen zijn de stallen, het koetshuis en een gedeelte van het kasteel te bezichtigen volgens een vaste wandelroute. Onderweg geven vrijwilligers en medewerkers van eigenaar Geldersch Landschap & Kasteelen toelichting. Bezoekers dienen via glk.nl/openmonumentendag.nl een ticket met tijdslot te kopen.

De Grote Kerk in Velp is op zondag geopend van 12.00 tot 16.00 uur. Ook op zondag is voormalig zwembad Beekhuizen geopend, van 10.00 tot 17.00 uur. Bezoekers kunnen een rondleiding krijgen door de tuin en het pomphuis. Zondag is ook het Dorpsfeest in Velp. Dit gaat om 11.00 uur van start bij de Oude Jan en wordt vanaf 13.00 uur voortgezet bij kasteel Biljoen met onder andere vogelschieten, ringsteken en een expositie.

De RK Begraafplaats aan de Bergweg is zowel zaterdag als zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Brouwerij de Snor, gevestigd in een oude villa aan de Hoofdstraat, zet de deuren open op beide dagen van 15.00 tot 18.00 uur. De Villa in Um 1800′-stijl aan de Tromplaan 12 is beide dagen van 1.00 tot 17.00 uur geopend en hier is kunst in de tuin te bewonderen. Art Gallery O-68 is beide dagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Hier is een expositie van Benny Luijckx, Andrea Rádai en Simone Albers.

