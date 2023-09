Onderhoudswerkzaamheden A12 tussen knooppunten Velperbroek en Waterberg

VELP – Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de A12 tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Waterberg bij Arnhem, waarbij ook op- en afrit Velperbroek gefaseerd wordt afgesloten. In verband met de werkzaamheden is de A12 in fases afgesloten tussen maandag 18 september en dinsdag 3 oktober. Weggebruikers dienen rekening te houden met omleidingsroutes en een extra reistijd van maximaal 20 minuten.

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van asfalt en het aanbrengen van markering op het vernieuwde wegdek. De weg wordt volledig afgesloten in verband met de hoeveelheid werkzaamheden en vanwege de veiligheid. Om de hinder voor de weggebruiker zo beperkt mogelijk te houden wordt er zoveel mogelijk in de avonden en nachten gewerkt.

Afsluitingen

De werkzaamheden verlopen in drie fases, waarbij het stuk Velperbroek richting Waterberg het eerst aan de beurt is. Hiervoor is de weg van woensdag 20 september tot en met vrijdag 22 september dagelijks van 21.00 tot 05.00 uur afgesloten. Ook van maandag 2 oktober 21.00 uur tot dinsdag 3 oktober 5.00 uur is dit wegvak afgesloten.

De oprit Velperbroek is afgesloten tussen vrijdag 29 september 21.00 uur en zaterdag 30 september 18.00 uur. Tijdens de werkzaamheden aan de oprit Velperbroek zijn ook de verbindingsweg naar de A50 en de afrit Arnhem-Noord dicht van 29 september 21.00 uur tot 30 september 8.00 uur. De afrit Velperbroek is afgesloten van vrijdag 22 september 21.00 uur tot maandag 5 september 5.00 uur.

Omleidingsroutes

Per afsluiting gelden verschillende omleidings- en adviesroutes. Tijdens de afsluiting van de A12 van knooppunt Velperbroek naar knooppunt Waterberg wordt het verkeer omgeleid via de A325, A15 en A50. Bij de afsluiting van de oprit Velperbroek wordt het verkeer omgeleid via de A12 en af- en oprit Westervoort. Bij de afsluiting van de afrit Velperbroek wordt het verkeer omgeleid via afrit Arnhem-centrum, afrit Arnhem-Noord en afrit Duiven. Borden langs en boven de weg geven omleidingsroutes aan.

rws.nl/onderhoudwegenoost-nederland