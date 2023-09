Naaiatelier Kieskleurig opent ook in De Poort in Velp

VELP – Na Doesburg, Dieren en Rheden opent Naaiatelier Kieskleurig nu ook in Velp. Vrouwen die willen leren naaien, de Nederlandse taal willen leren of behoefte hebben aan gezelschap, zijn vanaf oktober elke donderdagochtend welkom in de Poort. Terwijl zij aan het werk zijn achter de naaimachine, oefenen ze samen de Nederlandse taal.

Initiatiefnemer van Kieskleurig is de Doesburgse Desirée Kester. In haar woonplaats draait het naaiatelier nu al een aantal jaren met veel succes. Vrouwen met een migratieachtergrond of een afstand tot de arbeidsmarkt komen eens per week samen om, onder leiding van een aantal vrijwilligers, aan de slag te gaan achter de naaimachine. Om te leren naaien en om met elkaar de Nederlandse taal te oefenen, maar ook voor de gezelligheid. “De deelnemers leren van elkaar”, vertelt Kester. “We oefenen de taal, maar leren ook over elkaars gebruiken en gaan sociale contacten aan. De groep is gestart voor anderstaligen, maar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of die willen leren naaien zijn ook welkom. We kijken heel erg naar wat mensen wél kunnen.”

De Poort

Het concept bleek zo’n succes, dat de groep al snel in andere plaatsen werd opgestart. Zo is er nu een Kieskleurig in het inloophuis in Dieren en in het dorpshuis in Rheden. Vanaf oktober gaat er nu dus ook een naaiatelier van start in De Poort in Velp. Voorzitter Stini Westdorp is er blij mee en ziet in het naaiatelier een mooie aanvulling op de andere activiteiten van het buurthuis. “Het naaiatelier is straks tijdens de inloop van het buurthuis. Dat maakt het nog laagdrempeliger om mee te doen. Mensen iets leuks zien doen, nodigt vanzelf uit tot meedoen. In welke vorm dan ook. Je hoeft niet per se zelf achter de naaimachine, maar kunt ook helpen met knippen.”

Westdorp is ervan overtuigd dat de groep straks goed gaat draaien. “Er zijn al verschillende mensen in beeld waarvan de buurtcoach van Incluzio denkt dat ze goed bij deze groep passen bijvoorbeeld. Maar ik weet zelf ook al wat mensen voor wie het naaiatelier geschikt zal zijn.”

Vrijwilligers

De groep wordt volledig gedragen door vrijwilligers, in eerste instantie zijn dat mensen die in Rheden het naaiatelier begeleiden. Maar Stini maakt zich hierover totaal geen zorgen. “Die vrijwilligers krijgen we ongetwijfeld, zoals bij alle activiteiten van De Poort. Ik denk aan de naaisters die helpen bij het Repair Café, maar ik heb ook al wel andere mensen in gedachten die ik wil vragen.” Daarnaast zijn nieuwe vrijwilligers natuurlijk meer dan welkom. Op zondag 17 september houdt De Poort een open dag en dan is er ruim aandacht voor het nieuwe naaiatelier. “Ik hoop dat mensen dan even langskomen om kennis te maken.”

Wie alvast meer informatie wil, kan bellen met De Poort, 026-8481753, of met Desirée Kester, desireekester@dkester.nl.

Andere locaties

Naaiateliers Kieskleurig is al actief op andere plaatsen in de regio en start weer op na de zomervakantie. Kieskleurig Doesburg start weer op woensdagmiddag 6 september van 14.00 u tot 16.00 in Jongerencentrum 0313 op de Linie. Kieskleurig Rheden start op de dinsdagmiddag 12 september, van 13.30 tot 15.30 uur in het Dorpshuis. Kieskleurig Dieren is in augustus doorgegaan en is elke donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur in in het Duynhuis.

Deelname is gratis. Er wordt genaaid met tweedehands naaimachines en met duurzame materialen die aan de naaiateliers worden geschonken.