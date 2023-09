Meet & Greet met lees- en studiekringen in de Bibliotheek Velp

VELP – Wie meer wil weten over lees- en studiekringen is op donderdag 7 september tussen 14.00 en 16.00 uur welkom in de bibliotheek in Velp. Er zijn dan onder meer proefsessies met lokale lees- en studiekringen, er wordt informatie geboden over digitale bronnen die leesclubs en studiekringen kunnen raadplegen en de bibliotheek vertelt over het lenen van e-books.

Een studiekring is een vaste groep van tien tot vijftien senioren, die eens per week of om de veertien dagen bij elkaar komt om een onderwerp te bespreken. Tijdens de Meet en Greet op 7 september zijn Studiekring Stuifzand uit Velp en Studiekring De Verdieping uit Rheden aanwezig om uit te leggen wat een studiekring is. Geïnteresseerden kunnen geheel vrijblijvend aansluiten en kennismaken met de deelnemers.

Stichting Senia, de landelijke organisatie voor lees-, muziek-en luisterclubs, is aanwezig om te vertellen over de mogelijkheden die hun organisatie biedt. Mensen die geïnteresseerd zijn in bijvoorbeeld literatuur, filosofie of geschiedenis, kunnen zich aanmelden als belangstellende. Senia zorgt ervoor dat zij aansluiting vinden bij gelijkgezinden in hun eigen woonplaats.

Via de bibliotheek heeft iedereen toegang tot de Uittrekselbank, Literom, Delpher en nog veel meer. Digitale bronnen die leesclubs en studiekringen goed kunnen gebruiken. Voor deelnemers van leesclubs is het soms lastig om allemaal tegelijk aan het juiste boek te komen. Daarom kan het handig zijn om e-books te lenen van de online bibliotheek. De bibliotheek laat zien waar hoe e-books te vinden en downloaden zijn. Bezoekers kunnen hun e-reader of tablet vast meenemen.

