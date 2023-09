Medewerkers gemeente Rheden in beweging voor boodschappen

GEM.RHEDEN – Twee maanden lang hebben 43 medewerkers van de gemeente Rheden hun beste beentje voorgezet. Zij deden mee met de bewegingschallenge Samen Vitaal. In twee maanden tijd sprokkelden zij door te bewegen zo veel mogelijk fitcoins bij elkaar. Deze fitcoins werden door de gemeente Rheden omgezet in geld, dat werd besteed aan gezonde boodschappen. Bij elkaar leverde dit 18 gevulde boodschappentassen op en 35 tassen met groenten en fruit. Willeke Scheele en Gerjo Schepers van Rheden Rozendaal Vitaal gingen woensdag 6 september, gewapend met boodschappenlijstjes, naar Albert Heijn in Dieren om boodschappen te verzamelen voor inwoners van de gemeente met een kleine portemonnee.

Het idee van de challenge ontstond op de beursvloer van de Doesburg Rhedense Uitdaging. Hier werd het eerste contact gelegd door Gerjo en Willeke van Rheden Rozendaal Vitaal met wethouder Gea Hofstede van de gemeente Rheden. De wethouder zorgde voor een vervolggesprek met het vitaliteitsteam van de gemeente en zo werd de beweegchallenge Samen Vitaal geboren. In mei en juni van dit jaar was het daadwerkelijk zo ver en gingen 43 medewerkers van de gemeente Rheden de uitdaging aan. Ze gingen bijvoorbeeld (lunch)wandelen, deden mee aan de triatlon voor ambtenaren of kwamen met de fiets naar hun werk.

De challenge viel goed in de smaak bij de medewerkers van de gemeente. Saskia Goedings was een van de deelnemers van de gemeente Rheden die de meeste fitcoins verzamelde. “Ik liep altijd al veel, het kostte me dan ook geen moeite om na het werk nog een stukje extra te lopen.” Saskia wist met de vele stappen die ze zette twee boodschappentassen te verzamelen.

Een andere medewerker van de gemeente Rheden merkte dat de uitdaging ook erg aanstekelijk werkte. “Je kon in de app het klassement bekijken en als je dan zag dat een collega boven je stond, dan liep je net weer even een extra rondje”, vertelt Hendrien Prummel, adviseur Veiligheid en Gezondheid. En ook na de challenge blijven de medewerkers gezond bezig. “Ik ben ook echt meer blijven wandelen, het is laagdrempelig en werkt stressverlagend”, vertelt Saskia Goedings.

Op 6 september werden de tassen uitgedeeld aan de inwoners van de gemeente met een kleine beurs. “We hebben de mensen met een kleine portemonnee die al meedoen met ons initiatief, dat zijn er in de gemeente Rheden ongeveer 55, gevraagd waar ze behoefte aan hebben. Dat levert voor hen een tas met boodschappen of groenten en fruit op”, Willeke. “Een extraatje om de motivatie om zelf stappen te blijven zetten hoog te houden.Een win-win situatie.” De deelnemers waren erg blij met de tas vol boodschappen. “Dit kan ik zo goed gebruiken, extra vitamines, omdat ik zwanger ben”, vertelde een mevrouw. “Ik ben dankbaar dat we dit door de inzet van de medewerkers van de gemeente mogen ontvangen en ik ga er heel erg van genieten”, aldus een andere deelnemer.

Iedereen kan meedoen en met de app fitcoins verdienen. Rheden Rozendaal Vitaal heeft het concept in de gemeente uitgerold als onderdeel van Samen Sterker Gezond, letterlijk om mensen in beweging te krijgen. “Wandelen is voor iedereen goed”, zegt Gerjo. “Maar zeker voor mensen die herstellen van een operatie, die te maken hebben met overgewicht en hier aan willen werken. Het helpt je letterlijk van de bank en dat maakt je sterker. Een beloning in de vorm van fitcoins kan dan net een steuntje in de rug zijn.”

Fitcoins sparen kan via de app Fitcoin Its My Life. Elke 1000 stappen of 15 minuten fietsen levert 1 fitcoin op. Deze zijn in te wisselen voor gezonde producten voor mensen met een kleine portemonnee, maar dus ook door een financieel gezonde inwoner te schenken aan een dorpsgenoot die wel wat extra’s kan gebruiken. Bedrijven of inwoners die ook willen meedoen kunnen zich aanmelden via de website.

