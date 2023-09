Maarten Jansen nieuwe voorzitter Verrassend Doesburg

DOESBURG – Eddy Berentsen, initiatiefnemer en voorzitter van Verrassend Doesburg, draagt na drie jaar zijn functie over. Opvolger wordt Maarten Jansen, die al deel uitmaakte van het bestuur van het Doesburgse evenement.

Het was Eddy Berentsen, in de stad ook wel bekend als de ‘Grote Beer’, die drie jaar geleden het initiatief nam om Verrassend Doesburg nieuw leven in te blazen. Onder zijn leiding is Verrassend Doesburg uitgegroeid tot een groot evenement, een voorbeeld voor evenementen in de regio. Berentsen heeft zich vol toewijding ingezet om bezoekers van binnen en buiten de stad aan te trekken. Bij alles wat hij deed, stond het plezier van medewerkers en bezoekers, maar ook het koesteren van tradities centraal.

Toch is het nu tijd om afscheid te nemen en dat heeft alles te maken met zijn nieuwe functie als directeur van een nieuw museum in Doesburg. “Met een goed gevoel kijk ik terug op de afgelopen drie jaar bij Verrassend Doesburg,” aldus Eddy. “Samen met een groep enthousiaste vrijwilligers is er een prachtig team gevormd. We hebben een evenement georganiseerd dat de eenheid en het plezier van onze stad uitdraagt. Het is nu tijd voor anderen om de fakkel over te nemen en verder te bouwen aan de bloeiende toekomst van Verrassend Doesburg.”

Opvolger is Maarten Jansen. Hij maakte al deel uit van het bestuur van Verrassend Doesburg en heeft een rijke achtergrond in cultuurbeheer en evenementen. Zijn gedrevenheid en betrokkenheid bij de inwoners van Doesburg maken hem volgens zijn collega-bestuurders de ideale persoon om de voorzittersrol te vervullen. “Ik voel me vereerd om de leiding van Verrassend Doesburg op me te nemen en ben vastbesloten voort te bouwen op de prachtige successen die we afgelopen jaren hebben behaald”, zegt Jansen. Het bestuur, dat verder bestaat uit Leonie Vree en Maico Hubers, wordt aangevuld met Erik de Haan en Dick Hoed. “We kijken er alweer naar uit om op 12, 13 en 14 juli van Verrassend Doesburg weer een spectaculair feest te maken.”