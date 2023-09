Lezing: ‘Noaberschap tussen de Liemers en Oeganda’

DOESBURG – Henny Slokker en Tonnie Spinhoven verzorgen donderdag 28 september een informatiebijeenkomst over noaberschap, zowel in Nederland als in Oeganda. Beiden zetten zich via de stichting Ekeunos in voor projecten in het Afrikaanse land.

De wereldwijde prijsstijgingen hakken er met name in arme landen flink in. In Nederland doen we het op met een beetje minder van vaak te veel, in Oeganda moeten ze het met minder doen van te weinig. Henny Slokker en Tonnie Spinhoven vertellen over wat noaberschap, zowel vanuit Nederland als tussen Oegandezen kan betekenen.

Daarnaast vertellen de twee over wat de Doesburgse stichting Ekeunos samen met de Oegandezen al heeft bereikt. Sponsorgeld is deels gebruikt om zes succesvolle microkredietgroepen op te zetten in de regio Kamira. Er zijn bedrijfjes opgezet en scholing gegeven aan de leden van deze groepen. Er zijn scholen gerenoveerd en er is zelfs een nieuwe school gebouwd. Allemaal mogelijk gemaakt door sponsorgeld en daarnaast door de grote inzet van de gemotiveerde inwoners van Kamira.

Tijdens de bijeenkomst gaan Slokker en Spinhoven met de aanwezigen in gesprek over het nut van deze ondersteuning en op welke wijze dit zo effectief mogelijk kan gebeuren. Ook wordt een aantal nieuwe uitdagingen voor komend jaar besproken, zoals een imkerproject, in samenwerking met leden van de Doesburgse imkervereniging. Ook het slaan van diepe boorgaten om aan voldoende water te komen staat op het programma. “Wij gaan uitsluitend met kleinschalige, overzichtelijk projecten aan de slag”, zeggen de Doesburgers. “Daardoor kunt u er zeker van zijn dat uw sponsorgeld voor 100 procent aan het goede doel wordt besteed.”

De informatiebijeenkomst wordt gehouden op donderdag 28 september, vanaf 14.30 uur in de ontmoetingsruimte van Grotenhuys én om 19.30 uur in het Hanzegilde aan de Ooipoortstraat.