Lezing in Emmaüskerk Dieren

DIEREN – Op donderdag 21 september om 20.00 uur verzorgt pater jezuïet Ward Biemans SJ een lezing in de Emmaüskerk te Dieren over de Jezuïetenorde, ook wel de Sociëteit van Jesus genoemd. De Jezuïetenorde is een katholieke religieuze orde die in 1540 werd goedgekeurd door paus Paulus III. Dat was ten tijde van de Contrareformatie, de beweging die de Reformatie moest tegengaan en een nieuwe dynamiek tot stand brengen binnen de katholieke kerk.

De jezuïeten hielden zich bezig met prediking, missioneringswerk en onderwijs. Omdat de kwaliteit van het onderwijs hoog was voor die tijd kregen met name mensen uit de bovenlaag van de maatschappij les van de jezuïeten. Zij waren hierdoor bepalend voor de ontwikkeling van de bestuurlijke klasse. Ook traden zij op als geestelijk leiders en biechtvaders voor de leden van katholieke koningshuizen. Petrus Canisius (1521-1597), een bekende naam in onze regio, was de eerste Nederlandse jezuïet.

In zijn lezing zal Ward Biemans SJ ingaan op het leven van de H. Ignatius van Loyola, de stichter van de Jezuïetenorde, op de geschiedenis van de orde en op de actualiteit, met name op enkele accenten van het pontificaat van paus Franciscus, de eerste jezuïet die tot paus is verkozen. Tot slot zullen de prioriteiten van de Jezuïetenorde voor de komende jaren worden belicht, in de wereld en in Nederland. In 2019 heeft de Jezuïetenorde de vier speerpunten van haar wereldwijd pastoraat herzien. Tijdens de lezing in Dieren zal ruimte zijn voor vragen en gesprek. Voor de kosten wordt een bijdrage gevraagd van 5 euro.

Ward Biemans SJ (Gilze en Rijen, 1971) is in 2000 ingetreden in de Jezuïetenorde. Daarvoor was hij als milieukundige werkzaam in bij de provincie Zuid-Holland. Na het noviciaat in Birmingham heeft hij theologie gestudeerd aan de Radbouduniversiteit in Nijmegen en aan de Gregoriana in Rome. Na zijn priesterwijding in 2008 in Antwerpen was hij zes jaar werkzaam aan de H. Petrus Canisiuskerk in Nijmegen. Inmiddels woont hij in Amsterdam. Hij is studentenpastor aan de Tilburg School of Catholic Theology (TST) en de Fontys Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing (FHTL). Daarnaast is hij werkzaam als spirituaal van het Ariënsinstituut in Utrecht en het Grootseminarie Sint-Willibrord in Heiloo en als docent moraaltheologie aan het St. Bonifatiusinstituut in Vogelenzang. Hij assisteert in de H. Franciscus Xaveriuskerk (de Krijtberg) aan het Singel te Amsterdam. Tenslotte werkt hij aan een praktisch theologisch onderzoek over pastorale begeleiding van migrantenparen en interculturele paren voor en na het huwelijk in Nederland.