Koninklijke Onderscheiding voor Martin Idema

VELP – Martin Idema uit Velp is vrijdag 8 september benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden verraste hem met deze Koninklijke Onderscheiding aansluitend aan de officiële opening van de Open Monumentendagen in de Oude Jan in Velp.

Martin Idema (77) ontvangt deze onderscheiding onder andere omdat hij sinds 1976 actief is in allerlei besturen en commissies op het gebied van cultuur en historie in de gemeente Rheden. Onder zijn leiding is het 12e-eeuwse kerkje De Oude Jan uitgegroeid van een kerkgebouw tot een multicultureel, te verhuren, locatie. De kerk is eigendom is van de Protestantse Gemeente Velp.

Na zijn pensionering in 2005 verrichtte de heer Idema diverse vrijwillige functies bij verschillende verenigingen en besturen. Maar ook daarvoor was hij al actief. Vanaf 1999 tot en met 2014 was hij bestuurslid bij de Stichting Vrienden van de Oude Jan en sinds 2014 is hij voorzitter van deze Stichting.

Vanaf 2014 tot 2019 was Idema bestuurslid bij de Commissie Cultuurhistorie Rheden – Rozendaal en vanaf 2019 tot en met 2022 was hij voorzitter. Verder is hij vanaf 2020 voorzitter van de Stichting Rheden op de kaart. Deze Stichting houdt zich bezig met alles wat met cultureel erfgoed te maken heeft in de gemeente Rheden.

Van 1974 tot 2006 was de heer Idema werkzaam bij Adviesbureau Companen. De eerste jaren als planologisch onderzoeker/adviseur en daarna al snel als adjudant-directeur. In 1987 nam hij de leiding van het bureau over en werd hij directeur van het Adviesbureau. Naast zijn werkzaamheden voor het Adviesbureau Companen werkte hij in eigen tijd voor het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV) en vervulde hij nog diverse nevenfuncties.

In 2011 schreef de heer Idema op verzoek van de Coöperatie Woonlinie Woudrichem (nu Bazalt Wonen) een woonvisie voor de Nederlandse gemeenten Sint-Eustatius en Saba. In 2015 schreef hij een vernieuwde woonvisie voor Saba.

Martin Idema studeerde Sociale Geografie en Planologie aan de Rijksuniversiteit in Groningen.

