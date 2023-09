Kinderen in Leuvenheim: “Weet u hoe hard u hier mag rijden?”

LEUVENHEIM – Twee weken geleden fietste Lars (12) van zijn huis in Oeken naar school in Leuvenheim toen het bijna goed misging. “Een busje kwam tegen mijn stuur aan. Ik kon gelukkig in balans blijven, maar het was wel spannend.”

Lars zit in groep 8 van De Rietgors en fietst elke schooldag via Brummen naar de basisschool in Leuvenheim. Sinds de N348 in Leuvenheim half augustus is afgesloten vanwege werkzaamheden, heeft het dorp last van verkeersoverlast. De hoeveelheid verkeer is enorm toegenomen, vertelt Johan Veen uit Brummen van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Hij is op deze donderdagochtend met een collega aanwezig op De Rietgors vanwege een actie met de wijkagent. De leerlingen van groep 6/7/8 gaan onder begeleiding van de politie automobilisten en vrachtwagenchauffeurs die langs de school rijden aanspreken.

De toename van verkeer langs de school komt de verkeersveiligheid niet ten goede, zegt VVN-man Veen. “Er is veel sluipverkeer. Het probleem is dat veel mensen de route niet kennen. Dat betekent dat ze vaak met andere dingen bezig zijn in plaats van met het verkeer om hen heen. Ze zijn afgeleid.” Dat beaamt juf Sanne Poelder in de hal van de school. “We zien ook vrachtwagens die zich vastrijden. En als de kinderen daar dan met de fiets langs moeten…”

Drempels in de sloot

Vóór de afsluiting van de N348 was er nagedacht door het dorp, de gemeente, de uitvoerder en de provincie over de verkeersveiligheid. Zo zijn er tijdelijke drempels opgeworpen in en om het dorp om ervoor te zorgen dat er rustig wordt gereden. Maar die worden door sommigen als obstakel gezien. Poelder: “De tijdelijke drempel bij de school wordt geregeld ’s nachts weggehaald.” En dat is knap want de verhoging zit met schroeven vastgemaakt in het wegdek. “Ze hebben er gewoon een slijptol voor moeten gebruiken”, zegt Poelder verontwaardigd. “We hebben de drempel al wel tien keer uit de sloot moeten vissen.”

De school heeft al veel contact gehad met de provincie en gemeentes over de onveilige situatie maar die kunnen niets meer doen, zo vertelt Poelder. “We zijn bang dat er een keer een ongeluk gebeurt met een van de kinderen. Laatst was Lars om kwart voor negen nog niet op school. Ik belde hem en zijn ouders maar kreeg geen gehoor. Ik stond op het punt om met een collega zijn fietsroute te gaan rijden toen hij alsnog arriveerde. Hij was zijn fietssleutel kwijt, zo bleek.”

Geen bekeuringen

“Trek je jas aan en loop achter ons aan”, zegt juf Sanne tegen de 23 kinderen in haar groep 6/7/8. Twee agenten hebben net uitgelegd wat de bedoeling is: automobilisten bewust maken van de situatie in het dorp. Dat doen de kinderen door onder begeleiding van een van de wetsdienaren automobilisten aan te spreken. En nee, het is niet de bedoeling dat er bekeuringen worden uitgedeeld, zegt de wijkagent. Dit tot teleurstelling van sommige kinderen. Ze opperden al dat de twee politiemensen maar in de bosjes moesten gaan liggen zodat ze automobilisten op heterdaad konden betrappen op te hard rijden. “Ons doel is dat mensen zich aan de snelheid houden en dat ze zich bewust worden van de gevolgen van te hard rijden”, zegt juf Sanne nog maar eens.

In optocht gaat het naar buiten. Het miezert. De trekker met oplegger die voorbijkomt, mindert vaart en stopt als de hand van een van de agenten omhoog gaat. Een meisje klimt op de treeplanken. “Weet u hoe hard hier u mag? “, vraagt ze. “En heeft u zich aan de snelheid gehouden?” De chauffeur geeft de goede antwoorden, net als andere bestuurders in de vele vraaggesprekjes die volgen. Een automobilist weet niet zeker wat de maximumsnelheid is. “50? 30?”, om snel te vervolgen: “Ik denk dat 30 beter is.” Sterker nog: bij de school mág je niet harder dan 30 kilometer per uur.

Verkeersopstopping

De actie zorgt voor een lichte verkeersopstopping aan de Spankerenseweg. De leerlingen staan in een lange rij voor de school en houden borden met letters en tekeningen omhoog. Eerst nog in spiegelbeeld, maar na een aanwijzing van de juf, in de goede volgorde: ‘Niet 50 maar 30’. Automobilisten die mogen doorrijden, zwaaien en lachen naar de groep vrolijke kinderen. “Kijk die rijdt snel weg”, roept een van de kinderen als een auto omdraait. “Sommige mensen hebben haast”, zegt juf Sanne. De meeste automobilisten nemen echter de tijd om de kinderen te woord te staan.

“Of ik mijn telefoon heb gebruikt tijdens het rijden?”, herhaalt een man de vraag van een van de kinderen. “Nee, dat kan niet, want dat is verboden”, is zijn goede antwoord. Als stimulering om zijn gedrag vol te houden, krijgt hij een sleutelhanger met het woord ‘mono’ wat staat voor ‘één’ of ‘alleen’. In de campagne met dezelfde naam gaat het over met één ding tegelijk bezig zijn in het verkeer.

Ook Lars spreekt samen met een klasgenoot automobilisten aan. Hij hoopt dat ze ervoor kiezen om de officiële omleidingsroute te nemen. “Het is drukker op weg naar school, en niet zo’n beetje ook. Dat vind ik niet fijn. Ik moet nu langzamer fietsen en goed om me heen kijken. Als het niet zo druk is, is fietsen fijn, maar nu is het spannend. Mij maakt het niet uit als het regent, dan kun je een regenpak aandoen. Maar tegen sluipverkeer kun je niet zoveel doen.”

De N348 is nog afgesloten tot en met vrijdag 6 oktober. Half april 2024 tot eind mei 2024 is de weg weer een poosje dicht tussen de aansluiting op de N786 in Dieren en de rotonde met de Arnhemsestraat bij Brummen.

Foto: Linda Stelma

