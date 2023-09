Johan en Hannie Geerdink in het diamant

LOENEN – Op 26 september bouwen Johan en Hannie Geerdink uit Loenen een feestje in restaurant Bij Ruysch in Lieren, omdat zij op die dag zestig jaar zijn getrouwd. Met hun vier kinderen, twaalf kleinkinderen en familie gaan ze leuke herinneringen ophalen. Ze kijken dankbaar terug naar deze lange periode, die in 1963 begon.

Zowel Johan als Hannie is geboren bij het water. Johan Geerdink werd als zevende telg 81 jaar geleden geboren in een boerderijtje aan de Bruisbeek in Loenen. Het merendeel van zijn leven bleef hij daar ook wonen. De bruid Hannie Hertgers zag 82 jaar geleden het levenslicht aan de Oosterhuizense spreng, maar bleef daar maar kort wonen. De Bruisbeek stroomt allang niet meer, maar de Oosterhuizense spreng geeft nog altijd volop water aan het Apeldoorns Kanaal.

Christelijk onderwijs

De kinderen van het gezin Hertgers mochten niet naar de openbare lagere school in Oosterhuizen, wat lekker dichtbij was, maar de ouders wilden dat hun kinderen christelijk onderwijs volgden aan de christelijke lagere school in Lieren. Daarna ging Hannie naar de huishoudschool in Apeldoorn. Na de school werkte ze in verschillende huishoudens tot ze ging trouwen met Johan. Als jongste zoon kon Johan na een verbouwing met Hannie bij de ouderlijke woning aan de Bruisbeek in gaan wonen. Ze kreeg het druk met vier kinderen (twee zonen en twee dochters) en hielp haar schoonouders waar zij kon. Bernard en Mies Geerdink waren zelfs zeventig jaar getrouwd. De schoonmoeder werd maar liefst ruim 100 jaar!

Verenigingsmens

Hannie was een echt verenigingsmens. Ze regelde graag van alles. Bij de Hervormde Vrouwengroep Naomi was zij twintig jaar secretaris. Ze moest daar veel regelen om de vereniging te laten voortbestaan. Helaas ging deze club ter ziele. Hannie deed nog meer: “Lange tijd heb ik de bingomiddagen geleid in De Bruisbeek. Dat was leuk om te doen. Ik zorgde ook voor mooie prijzen. Er was altijd een goede opkomst.” Hannie vertegenwoordigde de HVG Naomi ook bij de Ring van Hervormde Vrouwengroepen. Daarnaast was zij ook nog leidster bij de Zondagsschool van de Hervormde Kerk. Vele jaren moest zij elke zondag een groep kinderen bezighouden.

Helaas gaat het wat minder met haar gezondheid, maar met wat hulp kan het echtpaar gezellig blijven wonen in hun woning aan de Leeuwenbergweg.

Timmerman

Voor de jonge Johan, die van de lagere school nummer 10 in Loenen kwam, was het geen vraag wat hij later ging doen. In het gezin Geerdink was timmerman een favoriet beroep, dus Johan ging ook naar de Ambachtsschool in Apeldoorn om dit beroep te leren. Eerst als leerling-timmerman bij Bertus van Oorspronk in Loenen. later bij Jeulink-Witteveen in Apeldoorn, bij Wolfswinkel in Hoenderloo en toen nog twaalf jaar bij Muller in Apeldoorn. Toen hij de kans kreeg om als stansmessenmaker bij Lona Verpakking aan de gang te gaan, sloeg hij deze kans niet af. Met een gezellig team werkte hij daar 25 jaar. Toen de afdeling gesloten werd, kreeg hij nog de baan van chef palletpool. Hij kon al vroeg in de VUT en had daardoor tijd voor werkzaamheden op het kerkhof van de Hervormde kerk. Johan: “Ik was er hovenier, maar moest ook met de schop graven delven. Een zwaar werk, dat stopte toen ik gezondheidsklachten kreeg. Door de aanschaf van een graafmachine kon ik er toch mee verder.”

Floralia

Geerdink houdt veel van bloemen. Graag wilde Dorpsverfraaiing in Loenen een commissie Floralia. Piet Frumau vroeg Johan en hij maakte er met zijn team een geweldig succes van. Er waren schoolplanten voor alle Loenense kinderen en jaarlijks een groots opgezette bloemenshow bij Vredenberg of De Brink. Heel Loenen was er druk mee. Helaas daalde het aantal verenigingen en clubs sterk. De show was niet meer mogelijk. Ook Floralia hield op te bestaan. Johan bewaart nog veel mooie foto’s van de tentoonstellingen en tuinkeuringen. Hij betreurt nog altijd dit dit allemaal verloren is gegaan.

Wel was hij samen met Hannie nog enige jaren actief als technische man bij de toneelgroep Sjapo die overal in de omgeving optrad. Hannie had dan een leuke voordracht met allerlei hoedjes. Zij wist er veel over te vertellen.

Foto: Martien Kobussen