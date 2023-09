Inwoners van Brummen al bezig met klimaatadaptatie

BRUMMEN – Niet de meerderheid, maar flink wat inwoners van de gemeente Brummen hebben in onderzoek laten weten dat zij overlast ervaren van de klimaatverandering. De gemeente gebruikt deze informatie voor het opstellen van een uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie.

Uit het onderzoek door Moventem blijkt dat een meerderheid van de inwoners van Brummen nog geen ernstige overlast heeft ondervonden van bijvoorbeeld wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen van de IJssel. Toch zijn er aanzienlijke percentages die enige mate van overlast hebben ervaren. Ook laten inwoners weten dat zij voorbereidingen treffen aan hun huis of tuin, omdat ze weten dat klimaatverandering meer overlast zal geven. Wethouder Pouwel Inberg zegt: “Het is goed dat we nu weten dat klimaatverandering bij de inwoners leeft, dat ze in hun huis en tuin ook maatregelen nemen tegen hitte en droogte. In de openbare ruimte kunnen wij aanpassingen doen. Als ook huizen en tuinen aangepast worden, slaan we samen een grote slag.”

Maatregelen

Inwoners van Brummen blijken al diverse maatregelen nemen om zich te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Vooral zonwering tegen de hitte is populair, maar ook het gebruik van regentonnen of ondergrondse opslag voor regenwater wordt door de helft van de respondenten van het onderzoek genoemd. Bovendien geven de resultaten aan dat veel inwoners hun tuinen vergroenen door meer planten te plaatsen en minder stenen te gebruiken. Dit benadrukt het actieve engagement van een aanzienlijk deel van de gemeente om zowel de gevolgen van klimaatverandering als de impact van extreme weersomstandigheden in hun leefomgeving te verminderen.

Uitvoeringsprogramma

De gemeente Brummen heeft aangekondigd de verzamelde gegevens te gebruiken om een uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie op te stellen. In dit programma staan dan bijvoorbeeld acties om regen in de grond te laten in plaats van alles via het riool naar de IJssel af te voeren. Wethouder Steven van de Graaf legt uit: “We zullen niet alleen onze eigen straten en groenstroken aanpakken, maar willen ook vooral bewoners ondersteunen hun tuinen te vergroenen. Denk bijvoorbeeld aan acties om bomen te planten en regentonnen te plaatsen. Het programma zal in detail beschrijven welke stappen de gemeente de komende jaren zal nemen om zich beter voor te bereiden op de veranderende klimaatomstandigheden. Bovendien zal het uitvoeringsprogramma aangeven wie welke rol op zich neemt en hoe de financiering wordt geregeld.” Het college van burgemeester en wethouders zal later dit najaar een definitieve beslissing nemen over het uitvoeringsprogramma, en de eerste projecten kunnen vanaf 2024 worden uitgevoerd.