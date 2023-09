Handtekening voor nog vijf jaar BIZ Rheden

RHEDEN – De Rhedense ondernemersvereniging en de gemeente Rheden willen graag door met de BIZ. Voorzitter Rob Neijenhuis en wethouder Ronald ter Hoeven tekenden donderdag een overeenkomst voor verlenging. Ze denken dat de BIZ een bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid in het dorp.

Een BIZ is een vorm van een ondernemersvereniging waarin alle ondernemers binnen het winkelgebied meedoen. De kosten worden geïnd door de gemeente, zodat iedereen bijdraagt. De BIZ in Rheden zorgt onder andere voor versiering van de Groenestraat en kerstverlichting, maar organiseert ook het Bonte Schaap Festival.

Voorzitter Rob Nijenhuis zet zich in voor een leefbaar centrum en zoekt daarvoor verbinding met het dorp en verenigingen. Dat is goed te zien bij het Bonte Schaap Festival, waarbij inwoners en organisaties nadrukkelijk zijn uitgenodigd om mee te doen. “We moeten het tenslotte met zijn allen doen. Leefbaarheid is belangrijk voor inwoners én ondernemers”, zegt hij.

Wethouder Ronald ter Hoeven vindt de BIZ een mooie, eerlijke manier om samen het centrum levendig te houden. “Het winkelgebied van de jaren 60 komt niet meer terug, maar het centrum blijft een plek om te ontmoeten, waar dingen gebeuren en waar het prettig is om naartoe te gaan.”

Nu de uitvoeringsovereenkomst is ondertekend, wordt de verordening BIZ Centrum Rheden ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. De raad neemt hierover in oktober een besluit. Daarna houdt de gemeente Rheden een verplichte draagvlakmeting onder de ondernemers. Hierbij moet 50 procent van de stemmen binnenkomen en daarvan moet tweederde akkoord zijn met de BIZ. Bij voldoende steun wordt de BIZ vanaf 1 januari voor vijf jaar voortgezet.

Neijenhuis en andere bestuursleden zijn van plan bij hun collega-ondernemers langs te gaan om hen uit te leggen wat de BIZ doet, maar vooral ook om te horen wat er bij hen speelt. “Dan kunnen we samen als vereniging bepalen waar we heen willen.”

Foto: Linda Peppelman

Ronald ter Hoeven en Rob Neijenhuis tekenen voor verlenging van de BIZ