Gijs Wilbrink bij De Boekensteun

BRUMMEN – Schrijver Gijs Wilbrink is de eerste gast van het nieuwe Boekensteun-seizoen. Donderdag 28 september komt hij voor een lezing naar de bibliotheek in Brummen.

Gijs Wilbrink is geboren in Doetinchem. Hij is schrijver, muzikant en podcastmaker. Zijn debuutroman uit 2022, getiteld ‘De Beesten’ is een verhaal over familie en afkomst, stad en platteland, religie en activisme, kunst en punk en motorcross. ‘De Beesten’ werd genomineerd voor de Boekhandelsprijs en lovend ontvangen door recensenten in landelijke kranten. In de pauze van het programma in de bibiliotheek kan het boek van Wilbrink worden aangeschaft. Het is mogelijk ze direct door de auteur te laten signeren.

Het programma begint om 20.00 uur. Reserveren kan via bijdebieb.nl. Donateurs van de Boekensteun hebben gratis entree. Andere belangstellenden betalen 10 euro.

Boekensteun

De Boekensteun heeft voor het komend seizoen nog vier avonden gepland met schrijvers en dichters. Op 7 november komt Femke Brockhus naar Brummen. Later zijn er nog bezoeken van Nisrine Mbarki, Otto de Kat en Judith Koelemeijer. Ook zijn er vijf filmavonden gepland. Voor 35 euro per seizoen is het mogelijk het hele programma van lezingen en films bij te wonen. Hiervoor aanmelden kan via stichtingdeboekensteun@gmail.com.