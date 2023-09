Geldfit nu ook beschikbaar voor inwoners van Doesburg

DOESBURG – Inwoners van de gemeente Doesburg kunnen sinds kort gebruikmaken van de website geldfit.nl. Hier kunnen zij door praktische artikelen en korte tests inzicht krijgen in hun financiële situatie.

Steeds meer mensen zoeken in deze tijd van stijgende (energie)prijzen hulp bij geldzorgen. Ruim één op de vijf huishoudens in Nederland heeft moeite om de rekeningen te betalen. Geldfit helpt mensen om grip op hun geld te krijgen. Dit kan door middel van tips, maar ook doorverwijzing naar organisaties die verder kunnen helpen. Denk aan lokale vrijwilligersorganisaties, energiecoaches of gemeentelijke schuldhulploketten. Zo ontdekken Doesburgers via Geldfit direct welke stappen ze kunnen zetten om grip op hun geld te krijgen. Mensen die liever persoonlijk iemand spreken, kunnen gratis en anoniem bellen naar 0800-8115.

Wethouder Rob Gossink van de gemeente Doesburg legt uit: “Iedereen kan te maken krijgen met financiële problemen, bijvoorbeeld bij ontslag, relatieproblemen of ziekte. Deze zorgen kunnen snel oplopen in schulden. Dit willen we met Geldfit voorkomen.” Hij roept iedereen met beginnende geldzorgen op om advies in te winnen. “Weet dan dat er iemand voor je is en neem vooral contact op. Dat kan ook anoniem. Zet de eerste stap en krijg weer grip op je geld en voorkom erger.”

Ook ondernemers in gemeente Doesburg kunnen vanaf nu terecht bij Geldfit. Via geldfit.nl/zakelijk krijgen zij inzicht in de stappen die ze kunnen zetten om hun bedrijf financieel gezond te houden of te krijgen. Martin Suithoff, directeur van Geldfit vertelt: “Ondernemers lopen andere financiële risico’s dan consumenten. Daarom is specifieke hulp hard nodig. We merken dat ondernemers regelmatig bellen voor een persoonlijk advies. Onze zakelijke adviseurs helpen ook hen graag naar passende hulp.”