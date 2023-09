Expositie bij Kunst Kunst of Art

LAAG-KEPPEL – Nog tot en met 28 oktober is het kerkje in Laag-Keppel een expositie van drie kunstenaars te zien. Het werk van Jan Homan wordt gecombineerd met de werken van kunstenaarsechtpaar Fred en Helen Sieger-White. Hiervoor heeft organisator Kunst of Art een zevental werken van het Liemers Museum te Zevenaar in bruikleen gekregen.

Jan Homan ontwikkelde zich na een korte periode op de Kunstacademie in Amsterdam tot een expressionistisch schilder. Later werd zijn werk abstracter. Vanaf 1962 exposeert hij met leden van de Cobra-groep zoals Appel en Corneille. Homan noemde zichzelf een abstract-expressionistisch schilder.

Kunstenaarsechtpaar Fred Sieger en Helen Sieger-White woonde sinds 1965 in Zevenaar. Fred Sieger werd zo bekend dat hij zijn werk tentoonstelde in belangrijke galeries en musea over de hele wereld, waaronder het Rijksmuseum Museum in Amsterdam en de Biënnale in Venetië. In 1945, nadat hij het werk van Picasso, Braque en Matisse had gezien in het Stedelijk Museum, kreeg zijn stijl een kubistisch karakter en veranderde van figuratief naar abstract.

Helen Sieger-White werd geboren in New York in 1911. In 1948 kwam ze naar Nederland met een studiebeurs om beeldhouwlessen te volgen. Helen verruilde al snel de klei voor de kwast, omdat ze de behoefte voelde zich in kleur te uiten. Ze schilderde figuratief maar niet realistisch, ze creëerde haar eigen handschrift.

De expositie is te bezoeken van donderdag tot en met zaterdag in de galerie van Kunst of Art in Laag-Keppel.

kunstofart.nl