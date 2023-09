Eerste belevingsobject Veluwezoom feestelijk in gebruik genomen

EERBEEK – Op woensdag 13 september werd naast naast de oliemolen in Eerbeek het eerste belevingsobject in gebruik genomen. Dit belevingsobject, dat met een draaiwiel zelf de te bedienen is, is de eerste van een serie van die op verschillende plekken op de Veluwezoom wordt gerealiseerd. Samen met de gemeenten Rheden, Rozendaal, Arnhem en Renkum heeft Brummen het initiatief genomen om negen van dit soort belevingsobjecten te ontwikkelen voor de Veluwezoom.

Het belevingsobject kwam tot stand door de samenwerking van vele partijen. Iedereen die betrokken was bij de totstandkoming was afgelopen woensdag aanwezig bij de feestelijke ingebruikname. Na een vraag-antwoordgesprek met de verschillende betrokkenen, was het moment van de officiële opening aangebroken. Nadat er geproost werd met alcoholvrije champagne kon iedereen het belevingsobject van dichtbij bewonderen en uitproberen.

Het object is een blikvanger in het landschap en meteen vanaf de opening trok het veel bekijks. Met de draaiende delen wordt het verhaal en de werking van de Eerbeekse oliemolen uitgelegd. Via de QR-code kan er meer achtergrondinformatie worden opgehaald en is de informatie ook in het Engels te raadplegen.

Veluwe

Dit initiatief is onderdeel van ‘Masterplan Veluwse Belevingsgebieden’ van Veluweop1. Hierin zijn verschillende belevingsgebieden onderscheiden, elk met zogenaamde verschillende gebiedskenmerken. De Veluwezoom is één van die belevingsgebieden. De nadruk in de Veluwezoom ligt op het reliëf en rivierengebied, waardoor verhalen over kastelen, landgoederen en buitenplaatsen met (inter)nationale tuin- en landschapskunst en industrieel erfgoed zijn ontstaan. De Veluwezoom gemeenten vertellen gezamenlijk het totale verhaal.

Prototype

Het belevingsobject dat woensdag in gebruik werd genomen is een eerste prototype. Later dit jaar wordt er bij Kasteel Rosendael in Rozendaal ook een object geplaatst. Met deze objecten willen de initiatiefnemers minder bekende verhalen en bijzondere locaties in de spotlights zetten. De objecten staan langs fiets- en wandelnetwerken om ze goed te ontsluiten voor recreanten. Doel van de belevingsobjecten is om de natuur minder te belasten op toeristische hotspots door bezoekers te spreiden.

Naast de Eerbeekse Oliemolen en bij Kasteel Rosendael worden ook belevingsobjecten ontwikkeld voor Kerstens Molen op Landgoed De Molenbeek, de Carolinaberg op Hof te Dieren, Landgoed Rhederoord, Landgoed Klarenbeek, Warnsbornse Heide, Landgoed Duno en Landgoed De Lage Oorsprong.

Dit project is een initiatief van de Veluwezoomgemeenten Renkum, Arnhem, Rozendaal, Rheden en Brummen. Daarin wordt intensief samengewerkt met Routebureau Veluwe, Visit Veluwe, TVAN (Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen), VeluweOp1, provincie Gelderland, diverse landgoederen en recreatieondernemers.

Foto: Cynthia Vos

