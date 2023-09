Een Stief Kwartiertje: Participatie

Verleden week was beleving het thema van mijn stuk en vandaag wil ik het hebben over haar tweelingzusje of broertje: participatie. Immers, participatie is een vorm van beleving, maar andersom mag ook. Het bijzondere aan participatie is dat het in onze zo bejubelde democratische bestuursvorm zo’n vanzelfsprekende component is dat het even opmerkelijk als verbazingwekkend is dat het wiel van de participatie telkens opnieuw wordt uitgevonden. In Brummen wordt de komende tijd een nieuwe poging gedaan de stem van inwoners daadwerkelijk door de muren van het gemeentelijke bastion te laten klinken. Men probeert te ontdekken wat inwoners belangrijk vinden, hoe ze denken over voorzieningen, de buurt, de medezeggenschap en de hondenpoep; ach, u kent het rijtje wel.

In het gemeentehuis wisten ze het niet, vandaar dat de complete club die daar werkzaam is, op cursus is geweest bij een ingehuurd bureau, alwaar hen is ingefluisterd dat luisteren naar wat inwoners vinden een wezenlijk element is van ons democratisch stelsel en een voorwaarde om legitiem te handelen. Daarom heeft men nu weer een ander bureau ingehuurd die de straat opgaat om met mensen te praten. Je zou veronderstellen dat raadsleden en ambtenaren dat nou juist zelf moeten doen, maar dat blijkt nog te veel gevraagd. Er zijn slechts twee ambtenaren achter hun bureau weggeplukt en de straat op gestuurd om een handje te helpen, voor de anderen ontbreekt kennelijk de tijd. Laten we het een begin van inzicht noemen. En of het allemaal nog niet genoeg is – participatie blijkt toch lastiger op bestuurlijke breinen te plakken dan verondersteld – kunnen inwoners ook hun mening geven middels een online-enquête. Het moet dus goed komen.

Participatie gaat over meedoen in de samenleving en dat kan in allerlei vormen zoals arbeid, onderwijs, vrijwilligerswerk of sport. Het begrip is afgeleid van de Latijnse woorden pars (deel) en cipere (nemen) en er is altijd sprake van een subject en een object. U en ik zijn subjecten en willen graag invloed op de objecten hebben. In ons landje hebben we veel subjecten en objecten, want zoveel mensen, zoveel zinnen en dan is het lastig om allerlei zaken te regelen die veelal met elkaar op gespannen voet staan. U kent het wel: meer huizen, minder koeien, meer natuur, minder stikstof, meer dit, minder dat en participatie vergt meer overleg en minder uitstel. Participatie betekent ook meer procesgang, meer inspraak, meer tijd en meer compromissen, allemaal heikele punten.

Participatie wordt vaak als een illusie ervaren, een droombeeld dat niet overeenkomt met de werkelijkheid, maar die we elkaar desondanks ter geruststelling permanent voorhouden. Participatie is immers een hoog goed, maar het maskeert vaak de discrepantie tussen degenen die moeten beslissen in de geest van de wet, het algemeen belang en/of partijbelang én de wil van het volk. Politici halen hun legitimatie vooral uit het feit dat ze gekozen zijn en moeten veelal schipperen tussen allerlei belangen in plaats van de inwoners te vragen of die zich vertegenwoordigd weten.

Elk weldenkend mens is voor participatie. Het gaat erom of Brummen de antwoorden krijgt waar ook werkelijk iets mee gedaan kan worden als de vraagstelling zo breed is, want participatie werkt pas echt als mensen zich over één onderwerp of probleem mogen uitspreken. Alle geïnterviewden zullen aangeven dat participatie en inspraak belangrijk zijn, daar hoef je niet de straat voor op. Als het alleen maar over participatie gaat zal volgend jaar het wiel opnieuw uitgevonden worden.

Desiderius Antidotum