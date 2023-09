Een Stief Kwartiertje: Bestaanszekerheid

De man die in Doesburg de weggeefkast van Ria Visser plunderde, heeft het nieuwe nationale politieke credo ‘bestaanszekerheid’ te nadrukkelijk ten eigen gerieve opgevat. Wellicht meende hij een nieuw sociaal contract met de samenleving gesloten te hebben en heeft daarbij het programma van Pieter Omtzigt misschien uit nood, misschien uit hebzucht, maar in ieder geval te veel ten eigen bate uitgelegd. Een camera heeft hem geïdentificeerd en dat geeft de mogelijkheid hem een nieuw sociaal contract aan te bieden vanuit het Openbaar Ministerie, maar zover wil Ria niet gaan. De man steelt niet zozeer van Ria, maar van zijn noodlijdende buurtgenoten, vandaar de grote maatschappelijke verontwaardiging.

Het zou echter goed zijn als er een Doesburgse hulpverleningsinstantie met hem aan de slag gaat om hem te leren betere alternatieven te hanteren. Het wordt echter betwijfeld of de man daarvoor openstaat, maar er zou op z’n minst een poging gedaan moeten worden, als het niet voor hemzelf is dan voor de omgeving. Eén troost kunnen we hem bieden: als de man geen hulp wil en weggeefkasten blijft plunderen, dan zal hem toch op den duur enige bestaanszekerheid geboden worden, maar dan in de vorm van detentie; hij mag dan zelf in de k(n)ast.

De deelkast of provisiekast of weggeefkast bevat allerlei producten, vooral levensmiddelen, maar ook tandenborstels en menstruatieproducten, allerlei dagelijkse benodigdheden dus. Eenieder mag daar uithalen wat nodig is, anderen vullen juist de kast weer aan. De kast staat symbool voor de problematiek in de huidige samenleving. De verschillen tussen arm en rijk zijn groter geworden door het jarenlange neoliberale beleid van Rutte, tel daar de inflatie bij op en mensen komen in moeilijkheden. Daarbij werkt ook een terughoudend beleid van gemeenten om mensen tegemoet te komen in hun nood niet mee, want gemeenten geven steeds vaker aan dat de nood in eerste en tweede instantie in de eigen omgeving opgelost moet worden alvorens een beroep op de overheid gedaan wordt. In de wijk Zanderskamp in Doesburg wordt door de komst van de weggeefkast van Ria een tijdelijke tussenoplossing geboden. De weggeefkasten verschijnen in steeds meer wijken en buurten in het land en die moeten de gaten in de diverse magen vullen en dat wordt door velen als een blamage ervaren in een rijk land als de onze. Veel mensen vullen de kasten met hun overvloed zoals ook bij Ria is gebeurd; na het bekend worden van de plundering was de kast zo weer vol.

De bestaanszekerheid staat bij een deel van de bevolking op de tocht, men schat volgend jaar een miljoen mensen. Het is opvallend dat sinds Pieter Omtzigt het begrip introduceerde alle andere politieke partijen het uit zijn provisiekast gejat hebben, in de hoop daarmee hun eigen maag in de vorm van kamerzetels te vullen. Bestaanszekerheid is sinds een week een van de belangrijkste thema’s van de komende verkiezingen, zowel voor rechts en links als het midden. Alle partijen zullen de bestaanszekerheid van harte onderschrijven, maar voor eigen politiek gewin zullen ze onderwijl elkaar van harteloosheid beschuldigen. En ze zullen uit elkaars provisiekast jatten.

Alle politieke partijen zouden een bezoek moeten brengen aan het Zanderskamp in Doesburg. Niet om Ria in het zonnetje te zetten, want daar heeft ze geen behoefte aan, maar dat ze nogmaals worden doordrongen van de betekenis van het basale menselijke beginsel om te zorgen voor elkaar. Dat zullen ze allemaal nadrukkelijk erkennen, maar daar vul je geen magen mee en ook geen kasten.

Desiderius Antidotum