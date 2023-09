Een Stief Kwartiertje: Beleving

Wij, Veluwezomers, hebben er weer een kwalificatie bij; we zijn onderdeel geworden van het Masterplan Veluwe Belevingsgebieden. De Veluwezoom is verheven tot belevingsgebied en dat betekent dat het zich onderscheidt door de plaatsing van belevingsobjecten, waarvan de eerste verleden week is onthuld bij de Oliemolen in Eerbeek. Er volgen er in de regio nog een aantal en wel bij de Carolinaberg nabij Hof te Dieren, op de landgoederen Rhederoord en Klarenbeek en bij het Kasteel Rosendael. De belevingsobjecten zijn interactief, dat wil zeggen dat er een wisselwerking plaatsvindt tussen het object en de bezoeker; het object communiceert als het ware met de bezoeker en andersom. De belevingsobjecten staan in belevingsgebieden die aangestuurd worden vanuit bezoekersmanagement. Aldus de pronkende woordkeus van het toeristisch platform Veluwe op 1.

De belevingsobjecten moeten een verhaal vertellen middels draaiende delen, die de bezoeker kan bedienen. Daarnaast kun je met een QR-code nog meer achtergrondinformatie over het verhaal te weten komen, maar dan moet je een mobiele telefoon bij de hand hebben – dat zal nagenoeg veelal het geval zijn – en ook nog de QR-code gedownload. Dat zal ook zo zijn, want als er één belevingsobject is dat volledig geïntegreerd is ons leven, dan is het de smartphone. De belevingsobjecten zullen komen te staan langs fiets- en wandelpaden en het doel is om de natuur minder te belasten door bezoekers van toeristische trekpleisters te spreiden.

Beleving is een term die in de afgelopen jaren een spectaculaire vlucht heeft genomen. Het heeft te maken met waarnemingen door onze zintuigen, die een emotionele ervaring teweegbrengen en die moet ervoor zorgen dat we gemakkelijker geld uitgeven. Zo is het winkelcentrum Calluna in Dieren na de herindeling van de parkeervakken en de bloembakken door de plaatselijke winkeliers tot een belevingsplein gedoopt en zo moet het opkalefateren van de open plekken in het centrum van Eerbeek leiden tot opstapplaatsen voor belevingstochten over de Veluwe, uiteraard nadat eerst bij de plaatselijke middenstand proviand is ingeslagen. Beleving heeft vooral tot doel mensen te verleiden.

Veluwe op 1 is een netwerkorganisatie en derhalve zijn daar diverse partijen zoals natuur- en landbouworganisaties, ondernemers en gemeentelijke en provinciale overheden aan verbonden. Het heeft een prachtige doelstelling voor de Veluwe, zoals behoud en herstel van de biodiversiteit en een brede kijk op recreatie en toerisme, waarbij het niet meer in de eerste plaats gaat om het trekken van meer bezoekers, maar om meer kwaliteit. Uiteraard wil men daar bewoners bij betrekken, want burgerparticipatie heeft een minstens zo sterke opgang gekend als het begrip beleving. Nagenoeg iedereen zal die doelstelling omarmen, als het niet openlijk is, dan zeker in hun beleving. Het introduceren van belevingsgebieden wordt immers gezien als een methode om tot versterking en goede ontwikkeling te komen van nieuwe producten en diensten. Wil je die aan de man, dus de toerist brengen dan moet je die dus verleiden naar de Veluwe te komen en hoe beter dat lukt, hoe meer mensen er komen en meer mensen betekent nagenoeg altijd en overal minder natuur.

Ik gun iedereen een plekje op en rond de mooie Veluwe: bewoners, natuurorganisaties, toeristen, ondernemers, maar vooral ook dieren, bomen en planten. In mijn beleving neigen belevingsgebieden allemaal net iets te veel naar een verdienmodel en… tot de vraag hoe de dieren dat allemaal beleven.

Desiderius Antidotum