Een slinger van eilandjes met drijfveren in Velp-Zuid

VELP – Op initiatief van Ontmoetingscentrum De Paperclip en De Dingenfabriek in Velp is er een plan ontstaan om elkaar beter te leren kennen in de wijk Nieuw Velp-Zuid. Het is de bedoeling dat bewoners, gezinnen, kinderen, scholieren, studenten, gepensioneerden op een aangeleverd drijvend eilandje van 40 bij 40 centimeter een ding plaatsen of maken met een persoonlijk statement over individuele drijfveren.

Van zaterdag 16 tot en met donderdag 21 september wordt er in een werkplaats gewerkt aan deze eilandjes. De werkplaats is ingericht in een tent op de parkeerplaats naast De Paperclip. De objecten worden vrijdag 22 september uitgezet in de Zwanensingel en de Rietganssingel. Bij ieder drijvend werkstuk wordt een bordje geplaatst met daarop informatie over de maker en een paar zinnen waarmee zijn drijfveren worden toegelicht. Het resultaat is een langgerekte sliert van drijvende dingen en tekstbordjes aan de oever, over een afstand van zo’n 1000 meter in de twee singels.

De opening is op zaterdagochtend 23 september om 11.00 uur in De Paperclip. Tot en met zondag 1 oktober is het mogelijk om een uitnodigende wandelroute door de wijk te maken. De start van de route is De Paperclip, waar een expositie is ingericht met foto’s van ‘The Making Of’, samen met portretten en quotes van deelnemers.

Meedoen

Iedereen die het leuk vindt om, kosteloos, aan zo’n drijvend eilandje mee te werken kan zich aanmelden via watonsdrijft@paperclipvelp.nl. Daarnaast wordt gezocht naar vrijwilligers die het leuk vinden om een helpende hand te bieden of behulpzaam willen zijn bij het uitzetten en opruimen van de eilandjes.

Het project, een initiatief van Frans de Bie van ontmoetingscentrum De Paperclip en Gerrit van Middelkoop van De Dingenfabriek in Velp, wordt financieel mogelijk gemaakt door het Oranjefonds, Nationale Postcodeloterij, Buurtfonds en Cultuurbedrijf RIQQ.

Nieuw Velp-Zuid

De wijk Nieuw Velp-Zuid is gebouwd in een nogal drassig gebied. Vanuit het Veluwemassief wordt water aangevoerd dat een weg zoekt naar de lager gelegen rivier De IJssel. Om de bouw van deze wijk mogelijk te maken was het noodzakelijk om het water onder controle te krijgen door het aanleggen van singels en vijvers, die onderling met elkaar verbonden zijn. Zo is een wijk ontstaan die gekenmerkt wordt door een aantal rechte waterpartijen met parkachtige oevers, de Rietganssingel en de Zwanensingel, met bewoners uit verschillende culturen en achtergronden.