Drukke afsluiting van seizoen Loenens zwembad

LOENEN – Op de laatste dag dat het Loenense zwembad Molenallee geopend was, waren er nog volop activiteiten. Badmeester Hans Verlangen wilde alle zwemliefhebbers de kans geven om nog één keer een frisse duik te nemen in het natuurbad. De laatste dag was een drukke dag voor de badmeester, personeel en vrijwilligers.

Zaterdagmorgen 2 september mochten de trouwe zwemmers, die bijna dagelijks komen, nog één keer hun baantjes trekken. Zij vonden het erg jammer dat het seizoen nu voorbij is. Als afsluiting was er koffie met traktatie.

Dit jaar was er ook weer trimzwemmen voor jong en oud om lekker fit te blijven. Onder leiding van een badjuffrouw werd er van 11.00 tot 11.30 uur allerlei oefeningen in het water gedaan. Het trimzwemmen is een groot succes. Vorig jaar werd hiermee begonnen en dit jaar was er nog meer belangstelling voor. Meestal waren er rond de veertig personen in de leeftijd van 18 tot 86 jaar. De deelnemers komen niet alleen uit Loenen maar ook uit de omliggende dorpen als Eerbeek en Klarenbeek.

Honden

Het is een traditie geworden dat de honden en hun baasjes als laatste nog het badwater in mogen. Zaterdag was dit ook weer het geval. Zo’n vijftig baasjes waren in en bij het bad. De meeste baasjes gingen ook zelf het water in. Baas en hond hadden er veel plezier in. Het was wederom een leuke afsluiting van het seizoen.

Goed seizoen

Badmeester Hans Verlangen kijkt bij het sluiten van het Loenense Zwembad Molenallee terug op een goed seizoen. Hoewel het weer afwisselend goed en slecht was, was het totaal aantal bezoekers nog wat meer dan vorig jaar. Samen met het personeel en anderen zorgt hij zelf voor het grasmaaien en onderhoud van het grote terrein. Een fikse klus maar Verlangen wil dat alles netjes is.

De deelname aan de zwemvierdaagse noemde Verlangen ook prima. Dankzij de vrijwilligers kon dit nog weer doorgang vinden.

SBS6

Onlangs was de badmeester nog in het nieuws, zelfs SBS6 berichtte over het Loenense bad, over zijn bezwaren aan de geoefendheid van kinderen die elders een zwemdiploma halen. Het diploma wordt afgegeven terwijl de kinderen nauwelijks in het diepe bad durven en kunnen zwemmen. In de afgelopen maanden heeft Verlangen een flink aantal kinderen extra zwemles gegeven, zodat zij verantwoord overal kunnen zwemmen. Zijn bezwaar heeft succes gehad, want de zwemmersbond gaan hier wat aan doen.

De badmeester heeft plannen om volgend jaar weer terug te komen in het Loenense bad. Samen met echtgenote, prettig personeel en vrijwilligers heeft hij het prima naar de zin. Hij denkt er over om dan in kleine groepjes weer zwemles te geven, zodat de kinderen ook in het Loenense bad weer hun zwemdiploma’s kunnen halen.

Foto: Martien Kobussen