Dr. Paul Rem opent nieuwe tentoonstelling in het Lalique Museum

DOESBURG – Senior conservator Dr. Paul Rem van Paleis het Loo heeft in het Lalique Museum in Doesburg de tentoonstelling ‘Koninkrijk van kleuren’ geopend. Deze tentoonstelling is sinds kort te zien in De Commanderij van Doesburg na de ingebruikname in juli van dit jaar van de begane grond van het oude riddergebouw.

Dr. Rem ging tijdens zijn speech uitgebreid in op de historie van De Commanderij, die sinds het ontstaan in 1286 vierhonderd jaar in het bezit is geweest van de Balije van Utrecht. Deze ridderorde had een veertiental oude riddergebouwen in het land waarbij iedere Commanderij een commandeur had. De landscommandeur was veelal een prominent figuur in de samenleving. Eén van de landscommandeurs tussen 1697 en 1703 was Hendrik Casemir II, vorst van Nassau – Diez, een verre voorvader van Koning Willem Alexander.

Dr. Rem benadrukte dat het complex van De Commanderij in de loop van de tijd grote veranderingen heeft ondergaan. Aan de buitenzijde van het gebouw, waar de traptoren is gesitueerd, is te zien dat de voormalige ridderzaal nog een extra verdieping had die betreden kon worden. In de negentiende eeuw is boven deze zaal nog een extra verdieping geplaatst, waar de vrijmetselarij was gevestigd.

Dr. Rem was vol lof over de wijze waarop de oude delen weer onderdeel gaan vormen in de routing van het Lalique Museum. Het gebouw is doorlopend in ontwikkeling en het is van belang om alles goed te documenteren zodat toekomstige generaties een goed beeld krijgen hoe het riddergebouw er vroeger heeft uitgezien.

Gasten die de tentoonstelling bezichtigen, kijken nu eveneens vanuit de tentoonstelling in de oude kelder. Archeologen hebben vastgesteld dat reeds 1900 voor Christus al sporen van bewoning zijn geweest op deze plek. Dr. Rem zal donderdag 21 september tussen 17.00 en 18.00 uur in het programma ‘Tijd voor Max’ spreken over deze bevindingen.

Foto: Linda Roelfszema

laliquemuseum.nl

Van links naar rechts: Dr. Paul Rem, conservator Benjamin Janssens, Voorzitter van de stichting ter behoud van De Commanderij mevrouw Marijke van Haaren, secretaris Norbert de la Rive Box, voorzitter Lalique Museum Santino Melssen, directeur Simon de Bruin en loco burgemeester Birgit Veldhuizen.