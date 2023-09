Doesburg zoekt balans voor bezoekers en inwoners

DOESBURG – Hoe blijft Doesburg een aantrekkelijke stad voor zowel bezoekers als bewoners en ondernemers? De gemeente zoekt in de Visie Toerisme 2023-2030 antwoord op deze vraag. In dit document burgemeester en wethouders richting aan de manier waarop zij toerisme in de stad de komende jaren willen ontwikkelen.

Toerisme is belangrijk voor Doesburg. In 2022 waren er 211.000 overnachtingen en 282.000 dagbezoeken. Het aandeel van de recreatie- en toerismesector ten opzichte van de totale werkgelegenheid in Doesburg was 8,9 procent, tegenover 6,5 procent landelijk. Daarnaast geven inwoners aan te profiteren van de voorzieningen en de levendigheid van de stad.

Maar het toerisme heeft ook een keerzijde. Bewoners van met name de binnenstad ervaren grote drukte in hun woonomgeving. De gemeente wil een goede balans vinden tussen de economie, leefomgeving en de gemeenschap. Daarnaast wil Doesburg het aanbod voor bezoekers en inwoners op elkaar afstemmen. De Visie Toerisme 2023-2030 dient als leidraad voor het toeristisch beleid, waar met een uitvoeringsprogramma invulling aan wordt gegeven.

In de Visie Toerisme beschrijft het college hoe het om wil gaan met de concentratie van bezoekers in de zomer die in deze periode met name naar de binnenstad trekken. Doesburg heeft volgens burgemeester en wethouders meer te bieden. Zij willen dat inwoners en bezoekers in de toekomst de geschiedenis, cultuur en natuur op een interactieve manier kunnen beleven. Het college wil onderzoeken hoe het buitengebied nog meer betrokken kan worden bij het aanbod en hoe de verbinding tussen stad, land en water kan worden verstevigd. Er wordt nadrukkelijk gezocht naar een aanbod waarmee Doesburg het hele jaar aantrekkelijk wordt. Ook moet er meer aandacht komen voor de jongere doelgroep.

De gemeenteraad bespreekt de visie in de vergadering van donderdag 28 september.