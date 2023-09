Culturele Zondag in Doesburg

DOESBURG – Bezoekers aan de Doesburgse binnenstad kunnen ook op zondag 1 oktober weer genieten van het rijke aanbod van musea, galerieën en andere kunstgerelateerde locaties. Op verschillende adressen staan tijdens De Culturele Zondag van 12.00 tot 17.00 uur de deuren open voor belangstellenden.

In de Historische Boekdrukkerij De Arend kunnen bezoekers een aantal bijzondere lettertypes bekijken. Eigenaar Arie Niks zal met loden letters een tekst zetten en deze vervolgens drukken. In deze unieke drukkerij staan momenteel circa 250 letterbakken vol met letters, zowel in lood gegoten als uit hout vervaardigd. Het aantal lettertypes beperkt zich echter tot zo’n veertig. Er is namelijk voor elke grootte een eigen letterkast nodig. Arie is trots op zijn letterbezit. “Er zijn vele bekend namen bij, zoals Garamond, Nobel, Times of Libra. Maar de houten letters genieten toch mijn voorkeur, hoewel ze stokoud zijn. Daar druk ik zondag ook mee.”

Vroeger waren het vaak de papiermolens en papierscheppers die een eigen watermerk in het papier hadden, waaruit maker en jaartal afgeleid konden worden. Deze Culturele Zondag staat Papiermakerij Doesburg in het teken van deze watermerken en wordt er ook papier geschept met watermerken. Ewald Weijers vertelt er graag over. Natuurlijk kunnen bezoekers ook zelf papier scheppen of handgeschept papier kopen.

Op de begane grond van de prachtig gerestaureerde Commanderij presenteert Museum Lalique twee exposities. Onder de naam ‘Koninkrijk van Kleuren’ staat de kunst en het kleurgebruik in het werk van René Lalique en zijn tijdgenoten centraal. Daarnaast is de tentoonstelling ‘Mucha & Tijdgenoten’ te zien. Deze gaat over de opmars van de grafische kunst in de tijd dat de kleurenfotografie zoals wij die nu kennen nog niet bestond.

In Streekmuseum De Roode Tooren kan men zich verdiepen in de geschiedenis van het Richterambt Doesborgh. Daarnaast is er in de Theo Colenbrander Salon een permanente expositie van keramiek en wandtapijten, gemaakte door de kunstenaar die in 1841 in Doesburg werd geboren. Sinds kort is er ook een tentoonstelling waarin het werk van rasechte Doesburger Mart Banda centraal staat. Het zijn persoonlijke en verfijnde pentekeningen, waarvan een deel te koop is.

Verrassende beeldende kunst is ook te ontdekken in diverse ateliers en galerieën die al jarenlang deel uitmaken van de culturele route. Alle adressen zijn te vinden in de folder met plattegrond van de Culturele Zondag Doesburg, die gratis te verkrijgen is bij de VVV. Daar is ook bekend welke deelnemers op 1 oktober gesloten zijn.

culturelezondagdoesburg.nl