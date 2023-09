Business & Shopping: Eerbeek krijgt de modernste flesseninname van Nederland

EERBEEK – Er is sinds de invoering van statiegeld op drankblikjes veel te doen over de inname bij supermarkten. Supermarkten krijgen te maken met veel storingen omdat niet iedere consument de blikjes thuis even omspoelt voordat ze worden ingeleverd. Ook Jumbo Heine in Eerbeek heeft met deze problemen te maken. Maar dit is binnenkort verleden tijd als de modernste innameapparatuur van in gebruik wordt genomen.

“Consumenten beseffen niet altijd dat de apparatuur binnenin een flesseninname machine hooggevoelig is. Het gaat om laserapparatuur. Op het moment dat er bijvoorbeeld restjes in een blikje Red Bull achterblijft, kan dat lekken in de machine. Dat geeft naast vervuiling en plakkerige vlekken dus ook nog eens ernstige verstoringen”, aldus Jumbo-ondernemer Christiaan Heine in Eerbeek. “Ook wij hadden daar best last van, ondanks dat wij de automaat twee keer per dag schoonmaakten. Daarom hebben we besloten om een stap voorwaarts te maken. Met trots kunnen we melden dat we vanaf 27 september de modernste inname-apparatuur van Nederland krijgen.”

In het nieuwe apparaat kunnen klanten een vuilniszak met maximaal honderd lege flesjes en blikjes tegelijkertijd inleveren, deze dienen wel omgespoeld te zijn. “Maar dat is nog niet alles, ook zal deze machine voorzien worden van een Tikkie-module. Als je als klant op je smartphone de Tikkie-app hebt geïnstalleerd, kun je direct je ingeleverde flessen, blikjes of kratten uit laten betalen. Je kunt dus nooit je bonnetje meer vergeten in te leveren, of je hoeft niet bang te zijn om het ‘flessenbonnetje’ kwijt te raken.”

Heine vervolgt: “We hebben ruim twee weken nodig om onze nieuwe retourette volledig in te richten. We hebben tijdelijk een noodmachine geïnstalleerd bij ons Pick-Up-Point, waar klanten tot de grootse opening op 27 september hun lege flesjes, blikjes en lege kratten bier kunnen inleveren. Het is even iets behelpen, maar we zijn superblij dat we dit alternatief kunnen bieden. Wij liepen eigenlijk al voorop met onze ‘oude’ retourette als het gaat om recycling, maar we gaan nu nóg weer een stapje verder en zijn we weer klaar voor de toekomst.” aldus een enthousiaste Christiaan Heine. De Jumbo in Eerbeek van familie Heine was enkele jaren terug ook al de eerste supermarkt in Nederland die een bonus, een soort van statiegeld, op lege flesjes en blikjes uitkeerde om zwerfvuil tegen te gaan.