Burgemeester opent hogeschooljaar: verbonden door duurzaamheid

VELP – Burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden was donderdag 31 augustus gastspreker bij de opening van het hogeschooljaar van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) in Velp. “Het is ons streven naar duurzaamheid dat ons echt verbindt”, aldus de burgemeester.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst beschrijft Carol van Eert hoezeer de gemeente Rheden en Hogeschool Van Hall Larenstein met elkaar verbonden zijn. Niet alleen door de locatie van de hogeschool of de levendige aanwezigheid van studenten in Velp. Maar vooral door de constructieve samenwerking op verschillende terreinen, zoals bijvoorbeeld bij een ontwikkelingsproject in Rwanda en verduurzamingsprojecten in de gemeente zelf. “Het is ons streven naar duurzaamheid dat ons echt verbindt. Beide organisaties worden erkend als koplopers in duurzaamheid. En dat stimuleert tot verdere samenwerking,” aldus de burgemeester.

Talent

Jan van Iersel, voorzitter van het College van Bestuur, benadrukte in zijn verhaal daarvoor al het belang van een goede inbedding in de regio: “Vooral in regio’s die kampen met krimp is het essentieel dat hogescholen samen met het werkveld investeren in talent, onderwijs en onderzoek. En daarmee bijdragen aan brede welvaart in de regio. Hogeschool Van Hall Larenstein wil zich blijven inzetten voor intensieve regionale samenwerkingen.”

De collegevoorzitter is blij met de nog steeds groeiende belangstelling van studenten voor de HVHL-opleidingen: “Ik zie daarin een erkenning van onze actuele thema’s en onze koers. Die richt zich op de transities die nodig zijn in deze tijd.” HVHL zet in op transities op het gebied van klimaatverandering, duurzame landbouw en voedsel, water en een duurzame leefomgeving met biodiversiteit en (dieren)welzijn. “Onze studenten, docenten en onderzoekers werken samen aan integrale oplossingen die echt waarde toevoegen aan deze wereld,” aldus Jan van Iersel.

Zeewier

Hoe studenten praktisch werken aan duurzaamheid wordt tot slot zichtbaar in een mooi voorbeeldproject. Scheidend directeur onderwijs Ruth van der Beek laat twee studenten aan het woord die hun zonnebrandproduct presenteren dat gemaakt wordt op basis van zeewier.