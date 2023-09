Bijenlint Dieren helpt de wilde bij

DIEREN – Op verschillende plekken in Dieren-West staan bijenhotels. Ze zijn te vinden op een aantal bloemrijke veldjes en worden elke maandagmorgen bijgehouden door de vrijwilligers van Bijenlint Dieren.

Bijenlint Dieren is opgericht in 2019 door een groep wijkbewoners. Zij spannen zich in om wilde bijen en andere bestuivers meer kansen te bieden. Met hulp van de gemeente Rheden, onder andere via de IkBuurtMee!-cheques, hebben de vrijwilligers drie stukjes grasland omgezet in bloemrijke bijenoases. “Op twee landjes hebben we bijenhotels neergezet, een plek waar wilde bijen een nest kunnen maken en jongen kunnen groot¬≠brengen”, vertellen ze.

Bijenlint Dieren wordt gedragen door acht enthousiaste vrijwilligers die, in samenwerking met de gemeente, voor onderhoud en verbetering zorgen. “Iedere maandagochtend in het groeiseizoen werken we op de veldjes. We planten, wieden, verwijderen gras, geven water en ga zo maar door”, vatten ze samen. “Komend jaar gaan we, naast het beheerwerk, ook aan de slag met de aanleg van nieuwe hagen, wilgenteen hekjes plaatsen, regenwater opslaan en informatieborden plaatsen.”

Dit voorjaar liet de groep van zich zien op het evenement ‘Een bijzonder volkje’ op Winkelcentrum Dieren.

Mensen die de wilde bijeen een warm hart toedragen en het initiatief van Bijenlint Dieren willen ondersteunen, kunnen contact opnemen via bijenlintdieren@gmail.com.