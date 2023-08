Veertig jaar gezelligheid met De Achterste Mölle

LOENEN – Al veertig jaar vormt het deel van de Voorsterweg over het Apeldoorns Kanaal in Loenen een hechte buurt. De buren zijn verenigt in een club die zich de Buurtvereniging De Achferste Mölle noemt. Van oudsher heet dit meest oostelijk deel van Loenen in de volksmond De Achterste Mölle. Zo genoemd naar de oude papierfabriek die hier ook te vinden is.

Dit jubileum wil de buurt niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op zaterdag 26 augustus is er een leuk programma opgesteld om samen weer gezellig bij te praten en feest te vieren.

De buren die in 1983 het initiatief namen om een buurtclub op de richten hadden wellicht geen enkel vermoeden dat in 2023 de vereniging nog zou kunnen bestaan. Vaak is het na enige jaren met een buurtclub gedaan omdat er vaak nieuwkomers van elders zijn die hier weinig voor voelen om zich aan te sluiten. Aan de Voorsterweg viel het allemaal wel mee. Meestal werden de nieuwkomers lid en vonden het prettig ‘om er op deze manier bij te horen‘. Het bestuur vindt het prettig dat bij de activiteiten meestal een grote opkomst is.

Oprichting

Jaap en Henny de Boer die vanaf de oprichting lid zijn van de club kunnen nog precies vertellen hoe het veertig jaar geleden is begonnen. Jaap vertelt: ‘Teun en Annie Hennink waren in september 1983 25 jaar getrouwd en de buurt was uitgenodigd voor de bruiloft. Volgens traditie moet er dan daags te voren ’groen gemaakt worden’. De buren maken dan een grote erepoort met groen en de vrouwen maken dan roosjes. Als het klaar is worden de roosjes erin gehangen en nodigt het bruidspaar de ‘groenmakers’ uit om alvast een borrel te drinken. Zo ging het ook bij dit zilveren paar. De stemming kwam er volop in. Er werd volop gelachen. Het was zo gezellig dat Janny Wilbrink het idee kreeg om dit vaker te doen met de buurt en samen een club op te richten. Dit leek men wel wat. Hier is toen verder op doorgepraat en na een paar weken was er al een serieus plan. Een paar maanden later op 10 november was de oprichtingsvergadering. Martien Kobussen werd voorzitter, Jan Meulenbeek secretaris en Jan Schiphorst penningmeester”.

Acties

Om geld in kas te krijgen waren er diverse acties. Er waren bingo-avonden en verlotingen. De buurtvereniging is altijd actief gebleven. Jaarlijks zijn er diverse activiteiten. Voorzitter Antoon Klomp somt dit even op: “We hebben de jaarvergadering, we gaan een dagje uit, samen lekker eten bij de barbecue en meestal ook op excursie in de buurt. We zijn bij veel bedrijven in de buurt geweest, zoals Sonac, Smurfit, Star Twin, Smart, op boerderijen en nog veel meer. Altijd leuk en interessant om samen te bekijken. Er moet wel het een en ander geregeld worden maar het lukt toch wel ieder jaar. Leuk is dat we de barbecue bij een van de leden kunnen doen. We zijn al op diverse adressen geweest”.

Klomp vertelt ook over de hoogtepunten in het veertigjarig bestaan van de club. Volgens hem is de deelname van de vereniging bij het 1150 jarig bestaan van Loenen in 1988 met de optocht en buurtversiering een topper geweest waar zij samen met plezier op terug kijken. Maar ook was de boerenbruiloft in de Marshoeve met Janny en Henk een groot succes. Wat had men er altijd een plezier om. Ook uitstapjes met bussen waren altijd geslaagd.

De vereniging telt nu 34 leden. In de afgelopen veertig jaar heeft de club een flink aantal voorzitters gehad. Na Martien Kobussen, kwam Betsie Klomp, Bep Hoekman, Wilma Schotman, Aalt van de Brink en Antoon Klomp. Het bestuur telt nu slechts twee personen. Antoon Klomp is al 15 jaar voorzitter en Loek Snijder is 12 jaar secretaris/penningmeester. Klomp geeft toe dat het jammer is dat het zo moeilijk is om bestuursleden te vinden. Snijder zegt er over: “Het is een groot probleem om nieuwe bestuursleden te vinden. Ik doe al twee functies omdat er geen nieuwe penningmeester was te vinden. Het is bij ons zoals bij veel verenigingen; men wil wel lid zijn maar geen bestuursfunctie. Toch moeten een vereniging bestuurd worden. Maar we blijven doorgaan”.

Het veertigjarig bestaan gaat de vereniging weer gezellig vieren. Buren bij elkaar vinden het altijd leuk. Een feestcomité heeft een leuk programma bedacht voor deze dag in de oude buurtschap waar men nog oor en oog heeft voor elkaar.