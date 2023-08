Tineke Beishuizen was een verbinder in de coulissen

DOESBURG – Van de Libelle tot De Gelderlander en van de NOS en Omroep Gelderland tot het Dagblad van het Noorden en de NRC. Nadat afgelopen week bekend werd dat Tineke Beishuizen is overleden, hebben media in het hele land berichten gewijd aan de schrijfster, die vanaf 1997 in Doesburg woonde. Vrijwel zonder uitzondering melden de verhalen haar columns als Anne-Wil in Libelle, haar liedteksten voor bekende namen als Rob de Nijs of Simone Kleinsma en haar vele populaire thrillers. Wat in de lovende stukken verregaand onderbelicht blijft, zijn haar bijdragen als vrijwilliger aan het lokale Doesburgse culturele leven, onder andere via publicaties in deze krant.

Die bijdragen zijn in één enkel verhaal onmogelijk op te sommen, maar kunnen moeilijk worden onderschat. Tineke was voor de Doesburgse culturele sector, soms op de voorgrond maar meestal op de achtergrond, vaak het oliemannetje. Een woord waar ze zeker even haar wenkbrauwen bij zal hebben gefronst, maar dat nu eenmaal niet bestaat als ‘olievrouwtje.’ Regiobode wil met genegenheid en respect en in niet chronologische volgorde een onvolledige poging wagen om terug te kijken op wat Tineke Beishuizen voor Doesburg heeft betekend als verbinder in de coulissen.

Een kolfje naar Tinekes hand

In oktober 2015 startte Tineke samen met toenmalig manager van Gasthuiskerk Doesburg Teja Peters een maandelijks leescafé. In samenwerking met Boekhandel Boek en Buro werd aan de leestafel gesproken over boeken en schrijvers, romans en gedichten, thrillers natuurlijk en actueel nieuws uit de dagbladen. Een kolfje naar Tinekes hand; een evenement waar ze ook zelf veel plezier aan beleefde en wat ze jarenlang als vrijwilliger bleef doen. Toen in 2017 haar nieuwe roman ‘Een zomer’ verscheen, gaf ze in diezelfde Gasthuiskerk voor een volle zaal een inkijkje in dat boek en in haar manier van werken. In 2022 was ze in de Gasthuiskerk verantwoordelijk voor een avond met als titel ‘Vriend en Vijand’, in de Maand van de Geschiedenis. Op het podium van het lokale theater interviewde ze jarenlang bekende auteurs, ondersteunde ze stadsvertellingen en zag ze de door haar geschreven tragikomedie ‘Hemel of Hel’ in première gaan.

Sappige verhalen over middeleeuwse ziekten

Toen Doesburg777 in januari 2013 in deze krant een oproep deed voor ideeën rondom de viering van dat stadsfeest was Tineke een van de eersten die reageerde. Binnen de kortste keren kwam er een uitgewerkt voorstel op de e-mail met een waslijst aan mogelijke onderwerpen. Van een evenement met sappige verhalen over middeleeuwse ziekten en plagen tot suggesties voor historische gerechten voor de Doesburgse horeca; Tineke schudde het vlotjes uit haar mouw. Ze noemde in haar voorstel ook meteen namen voor een aantal teamleiders en een creative director. Zichzelf zag ze in het geheel meer als conceptmaker en -bewaker, met regelmatig overleg met de teamleider natuurlijk, dat wel. Er moest veel human interest in de activiteiten zitten, die ook aantrekkelijk moesten zijn voor niet speciaal in historie geïnteresseerde bezoekers.

In 2022 verzorgde ze, onder andere samen met haar echtgenoot Jan Ravesteijn, een programma over Alexander Ver Huell. Op die avond voor het geschiedenisgenootschap HetHuisDoesburg in de filmzaal van Het Arsenaal Doesburg werd de sterfdag van Ver Huell, toen 125 geleden, herdacht.

Nationale beroemdheid

Tineke Beishuizen was een nationale beroemdheid met haar columns Anne-Wil in Libelle en Mieke van Maerle in Flair, maar voelde zich niet te groot om in haar eigen Doesburg columns te schrijven om lokale evenementen en initiatieven te ondersteunen. Zo schreef ze voor de lokale Doesburgse nieuwssite Doesburg Direct in 2012 een serie columns om de jaarlijkse Hanzefeesten onder de aandacht te brengen. Voor HetHuisDoesburg en Gasthuiskerk Doesburg schreef ze, vaak in deze krant, aanbevelingen, columns en vooruitblikken op evenementen.

Boven aan de lijst

Als er in Doesburg iets werd georganiseerd dat alleen maar in de verte met literatuur of boeken te maken had, stond Tineke boven aan de lijst van mogelijke hulptroepen. Haar reactie op zo’n hulpvraag was vrijwel altijd en onmiddellijk positief. Ze schreef oproepen om mee te doen aan gedichtenwedstrijden of een poëzieweek, zat uiteraard in jury en deed desnoods ook zelf de prijsuitreiking.

In 2022 was ze de vanzelfsprekende mede-initiatiefnemer en -organisator van het ambitieuze muziek- en poëzieproject ‘Broze Aarde’ rondom de Zuid-Afrikaanse dichteres Antjie Krog in de Doesburgse Martinikerk. Ook was ze de de coördinator van een werkgroep die hulp bood aan Oekraïense vluchtelingen in de vorm van goederen, kinderopvang, vervoer, taalles en andere activiteiten.

Op 19 augustus van dit jaar was dit de kop boven een verhaal van Erik Hagelstein in de Gelderlander: ‘Tineke Beishuizen (84) overleden: de schrijfster wilde nooit meer weg uit Doesburg’. Voor veel organisaties, instellingen en mensen in Doesburg zal ook gelden dat veel van wat mede door Tineke tot stand is gebracht, nog lang zal worden herinnerd.

Foto: Ruud Pos