Resultaten dorpsgesprekken Rheden verwerkt

GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden is de afgelopen maanden in alle zeven dorpen in gesprek gegaan met inwoners. Hen werd gevraagd hoe zij hun dorp over 20 jaar zien. Daarnaast konden inwoners ook een online enquête invullen over dit onderwerp. De resultaten van de gesprekken en enquête zijn inmiddels verwerkt en per dorp terug te vinden op meedenkeninrheden.nl.

De gemeente kijkt terug op zeer waardevolle gesprekken. “Er is gesproken over waar er nieuwe woningen voor onze inwoners gebouwd kunnen worden in onze mooie groene omgeving. Mensen wonen graag in deze gemeente om het mooie landschap en het groen dat altijd dicht bij de woonomgeving ligt”, concludeert de gemeente. “Daarnaast is er ook ruimte nodig voor bijvoorbeeld de opvang van water, energie, natuur en landbouw. Dat het maken van de keuzes over wat we waar kunnen doen best lastig is, beseffen de inwoners goed. In de gesprekken is hierover vaak van gedachten gewisseld.”

Omgevingsvisie

De gemeente gebruikt de resultaten van de dorpsgesprekken bij het opstellen van een omgevingsvisie. Hierin staan de plannen voor de leefomgeving op de lange termijn en welke strategische keuzes de gemeente daarbij maakt. De leefomgeving is de ruimte waarin wordt gewoond en gewerkt, waar mensen elkaar ontmoeten en hun vrije tijd besteden. De omgevingsvisie gaat ook over cultuurhistorie, natuur, landschap, verkeer en vervoer. In de omgevingsvisie staat wat de gemeente wil ontwikkelen en verbeteren, behouden of beschermen. De omgevingsvisie vervangt straks de bestaande beleidsdocumenten, zoals de structuurvisies voor de kernen.

Vervolggesprekken

De gemeente is naast inwoners ook in gesprek met stakeholders, zoals omliggende gemeenten, woningbouwcorporaties, belangenverenigingen, waterschappen en lokale bedrijven. Het vormgeven van een omgevingsvisie is een heel proces, de volgende stap is de omgevingsagenda. In de omgevingsagenda staan de doelen en opgaven en is de basis voor het toewerken naar een uiteindelijke omgevingsvisie. Hierover gaat de gemeente in het najaar van 2023 graag weer in gesprek met inwoners. Meer informatie volgt na de zomervakantie.

Dorpsgesprek in Ellecom