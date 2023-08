Nieuwe website stimuleert meedoen in Brummen

GEM. BRUMMEN – De gemeente Brummen werkt aan een centrale website waarop het volledige aanbod van activiteiten op het gebied van welzijn, sport, cultuur en vrijwilligerswerk te vinden is. Daarnaast gaan vanaf het schooljaar 2024-2025 de programma’s Sjors Sportief en Sjors Creatief van start voor basisschoolleerlingen. Dit alles om te zorgen dat zoveel mogelijk inwoners kunnen meedoen.

De gemeente Brummen is druk bezig om een aantal verbeterslagen door te voeren in het sociaal domein, legt wethouder Ingrid Timmer uit. “Eén van deze verbeteringen is het creëren van een centrale plek voor alle voorliggende voorzieningen.” Dit wordt dus de website doemeeinbrummen.nl. “Met diverse partnerorganisaties zijn we de voorbereidingen voor dit online platform gestart. We sluiten hiervoor een overeenkomst af met de landelijke organisatie Sportstimulering Nederland. En we vragen SWB om in de komende tijd de regie te nemen bij het vullen van deze website.”

Paraplu

Daarnaast wordt werk gemaakt van het Gezond en Actief Leven Akkoord. Hiervoor worden op dit moment gesprekken gevoerd met inwoners en uiteenlopende partners in het sociale domein. “Keer op keer krijgen we het signaal dat het aanbod van activiteiten voor onze inwoners erg versnipperd is en soms ook lastig te vinden”, zegt Timmer hierover. “Er is dus een duidelijke behoefte aan één centrale site en toegangspoort tot het aanbod van activiteiten binnen de gemeente Brummen. Met doemeeinbrummen.nl gaan we de paraplu bieden. En we rekenen er op dat alle partners en (vrijwilligers)organisaties hiervan gebruik gaan maken.”

Sjors

De gemeente gaat in het schooljaar 2024-2025 van start met twee programma’s waarbij alle basisschoolleerlingen kennis kunnen maken met een zo breed mogelijk sport- en cultuuraanbod in de gemeente Brummen. Dit zijn de landelijke programma’s Sjors Sportief en Sjors Creatief. “Onderdeel van dit landelijk programma is een gebruiksvriendelijke website van Sportstimulering Nederland. Ongeveer de helft van alle Nederlandse gemeenten maakt al gebruik van deze website,” licht wethouder Timmer toe. Ze geeft aan dat Brummen nog wat functionaliteiten hieraan toevoegt. “De website gaat daarmee ook ons initiatief ‘Welzijn op recept’ ondersteunen. Evenals het project om een overzichtelijke activiteitengids te maken voor alle volwassen inwoners.”

Activiteitengids

De nieuwe website vormt ook een ingang naar bestaande websites van aanbieders van welzijn, sport, cultuur en andere partners. “Er is zoveel informatie online beschikbaar dat juist doemeeinbrummen.nl een mooie kans is om die informatie beter vindbaar te maken,” legt de wethouder uit. Enkele voorbeelden zijn de website van de bibliotheek, Sportkompas, Culturele Stichting en SWB, maar ook een online platforms zoals Buurtkanaal.

De wethouder benadrukt dat het ook de bedoeling is dat alle belangrijke informatie op papier beschikbaar komt, in de vorm van een activiteitengids die huis-aan-huis wordt verspreid.

Kosten

De kosten voor het nieuwe platform zijn voor de gemeente beperkt. Het wordt in eerste instantie bekostigd vanuit de zogenoemde SPUK-uitkering. Maar ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelt budget beschikbaar om de website te vullen en partners en inwoners te laten aanhaken. Het gemeentebestuur van Brummen heeft SWB gevraag om de regie en aanjaagfunctie te vervullen. En zodra de website in het voorjaar van 2024 is gevuld, komt ook het beheer bij de SWB te liggen.