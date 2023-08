Medewerkers Ubbink wandelen boodschappen bij elkaar

DOESBURG – Meer dan zestig medewerkers van Ubbink in Doesburg zijn de afgelopen maanden letterlijk in beweging gekomen voor het goede doel. Samen liepen en fietsten zij zoveel fitcoins bij elkaar, dat Doesburg Vitaal donderdag 27 juli tassen vol boodschappen kon uitdelen aan inwoners van de stad met een kleine portemonnee.

Fitcoins zijn te verdienen door met een app te gaan wandelen, fietsen of op een andere manier in beweging te komen. Ook met andere vitale en sociale activiteiten zijn de virtuele muntjes te verdienen, bijvoorbeeld door het delen van een favoriet recept of aan de slag te gaan met positieve gezondheid. De fitcoins kunnen door de wandelaars zelf worden ingewisseld voor gezonde boodschappen, maar ook via Doesburg Vitaal worden gedoneerd aan iemand met een kleine portemonnee.

De medewerkers van Ubbink gingen de uitdaging aan en hebben twee maanden lang letterlijk hun beste beentje voorgezet. Ze spaarden zoveel mogelijk fitcoins bij elkaar voor stadsgenoten die een extraatje kunnen gebruiken. Ubbink is trots op het resultaat. Niet alleen de 38.000 fitcoins die zijn ingezameld, maar ook het effect dat de actie had op de medewerkers. “Het was super te zien hoeveel collega’s in groepjes naar buiten gingen voor een lunchwandeling. Het heeft hen echt gemotiveerd dat ze met hun activiteit een ander konden helpen.”

De gespaarde fitcoins zijn door Ubbink omgezet in euro’s en die zijn weer besteed aan gezonde boodschappen. Willeke Scheele en Gerjo Schepers van Doesburg Vitaal gingen donderdag 27 juli met boodschappenlijstjes op pad door Plus Doesburg. “We hebben de mensen met een kleine portemonnee die al meededen met Doesburg Vitaal, dat zijn er ongeveer 35, gevraagd waar ze behoefte aan hebben. Dat levert voor elk van hen een tas vol boodschappen op. Daarnaast is er nog een pakketje verzorgingsproducten van Etos of een cadeau naar wens, zoals een bon van Blokker of Staarink Warenhuis”, zegt Willeke. Deze pakketten zijn donderdagavond opgehaald en de reacties waren zonder uitzondering positief en dankbaar.

Iedereen kan meedoen en met de app fitcoins verdienen. Doesburg Vitaal heeft het concept in Doesburg uitgerold, letterlijk om mensen in beweging te krijgen. “Wandelen is voor iedereen goed”, zegt Gerjo. “Maar zeker voor mensen die een poosje thuis zitten. Het helpt je letterlijk van de bank en dat maakt je sterker. Een beloning in de vorm van fitcoins kan dan net een steuntje in de rug zijn.” Fitcoins sparen kan via de app Fitcoin Its My Life. Elke 1000 stappen of 15 minuten fietsen levert 1 fitcoin op. Deze zijn in te wisselen voor gezonde producten, maar dus ook te schenken aan een stadsgenoot die wel wat extra’s kan gebruiken.

Het sparen is de medewerkers van Ubbink in ieder geval goed bevallen. In september gaat een tweede ronde van start.

Foto: Linda Peppelman

doesburgvitaal.nl

Van links naar rechts: Bedrijfsleider Roland Keijsper van Plus Doesburg, Gerjo Schepers van Doesburg Vitaal, Sylvia Enterman-van Weij en Petra Senhorst van Ubbink, Willeke Scheele van Doesburg Vitaal en Romée de Goey van Etos Doesburg