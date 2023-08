Lezingen over portretfotografie in de 19de eeuw bij Middachten

DE STEEG – Op drie zondagen in augustus is in de squashhal op landgoed Middachten in De Steeg een serie lezingen bij te wonen over portretfotografie in de 19e eeuw. De eerste lezing is op zondag 6 augustus en is getiteld ‘Pictures of the past’.

In deze eerste lezing gaat Aafke Brunt, oud-archivaris van Stichting Twickel, dieper in op de foto’s en familieverhalen van Victoria gravin von Bentinck (1863-1949). Victoria was het vijfde kind en de enige dochter van het echtpaar Von Bentinck – zu Waldeck und Pyrmont. Ze verzamelde cartes-de-visite en kabinetfoto’s van haar familieleden. De verzamelalbums bevinden zich in de collectie van Kasteel Middachten. Aafke Brunt las zeven op Twickel bewaard gebleven schriftjes, waarin de familieverhalen door Victoria werden opgeschreven.

De verzameling van Victoria is deze zomer te zien op de plek waar ze bijeen is gebracht. Onder de titel ‘Bekend maakt bemind’ wordt deze tentoongesteld in het kasteel.

De lezing begint om 13.30 uur en aansluitend is er de mogelijkheid het kasteel en de tuinen te bezoeken. Tickets kosten 17,50 euro en zijn via middachten.nl te bestellen.

Victoria gravin Bentinck (1863-1949) met tennisracket op jonge leeftijd. Op latere leeftijd werd zij de verzamelaar van (kunst) historische albums met cartes-de-visite en kabinetfoto’s