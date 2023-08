Landgoedbewoner Harry Buurman is spin in het web van organisatie Dorpsfeest Velp bij Kasteel Biljoen

VELP – Tijdens de vergaderingen van de werkgroep die het Velpse dorpsfeest bij Kasteel Biljoen organiseert in het kader van Rheden 450 jaar, zit een bont gezelschap aan tafel. Eén van de kleurrijkste ‘vogels’ is ongetwijfeld Harry Buurman, een 76-jarige Velpenaar die ‘alles’ al heeft meegemaakt, maar nog steeds energiek is. Hij houdt zich vooral bezig met het ringsteken.

Harry Buurman is als een spin in het web. Hij bemoeit zich met zo’n beetje alles. Met het ringsteken, het keizerschieten en met de inrichting van het feestterrein bij Biljoen op zondag 10 september. Om met dat laatste te beginnen, zo vreemd is dat niet. Harry Buurman werd geboren op landgoed Biljoen en woont er nog steeds. Niet meer in het ouderlijk huis bij kwekerij Overhagen, maar aan de rondweg op Biljoen nummer 7. Tussendoor woonde hij jarenlang op de Gasthuislaan, recht tegenover de Van Spaenallee, de oprijlaan van het kasteel. Ook had hij er 45 jaar zijn eigen bedrijf, Biljoen Groen.

“Mijn ouders hadden op Overhagen een gemengd landbouwbedrijf, inclusief een kwekerij”, vertelt Buurman. “We waren met negen kinderen en van jongs af aan moesten we meewerken op het bedrijf.” De contacten met de familie Lüps, de toenmalige eigenaren van Kasteel Biljoen, waren goed, herinnert hij zich. “Mevrouw Lüps vierde haar verjaardag altijd bij ons op de kwekerij. Ze had geen zin in al dat gedoe op het kasteel. Mijn moeder organiseerde die verjaardagen. Ik weet ook nog dat het beste fruit en het beste vlees altijd voor meneer en mevrouw Lüps waren. Zo ging dat in die tijd.”

Paardensport

Omdat hij nog steeds op Biljoen woont, was het voor werkgroepvoorzitter Gety Hengeveld logisch om Harry Buurman te vragen te helpen bij de organisatie van het Velps dorpsfeest, dat grotendeels op het landgoed plaatsvindt. Buurman: “Ik ken iedereen hier en het landgoed heeft voor mij geen geheimen. Ik ken de in- en uitgangen van alle wegen en paden en weet waar aansluitingen zitten. Nu we met de organisatie bezig zijn, blijkt dat heel erg van pas te komen.”

Daarnaast heeft Harry veel plezier en ervaring met paarden en paardensport. Hij ontwikkelde zich tot een van de beste parcoursbouwers ter wereld. Tot tien keer toe werd hij gevraagd door de internationale paardensportfederatie om het parcours te bouwen voor het wereldkampioenschap twee- en vierspannen.

En dus is Harry Buurman degene die het ringsteken organiseert. “Er komen zeven aanspanningen, waaronder twee Friezen. Helemaal compleet tot gouden oorijzers voor de paarden aan toe. Alle mensen op de koetsen zijn uiteraard in klederdracht. Alleen al om te zien is dat fantastisch. Daar komt het wedstrijdelement nog bij. Mensen die het kennen, komen zeker kijken en mensen die het niet kennen raad ik aan op 10 september ’s middags naar Biljoen te komen. Prachtig gewoon, voor oud én jong.”

Harry is van de details. Zo heeft hij een uitgelezen gezelschap juryleden gerekruteerd, onder wie rentmeester Willem van Vliet van de Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK), en mevrouw Toto Modderman, de schoondochter van wijlen Daan Modderman, een van de grondleggers van het aangespannen rijden in Nederland. Toto Modderman woont in de jachtopzichterswoning De Haverkist in de Onzalige Bossen bij De Steeg, waar haar schoonvader tot zijn dood in 1991 woonde.

Keizersschieten

Ook het keizerschieten tussen twintig koningen en oud-koningen van Velp en de andere Rhedense dorpen, wordt volgens de Velpenaar een spektakel tijdens het Velpse dorpsfeest. “Ik vind het vooral mooi dat het vogelschieten voor deze gelegenheid terug is op landgoed Biljoen. Dat is de plek waar het hoort.” Hij verwacht een mooie strijd. “Ik verwacht dat het laatste deel van de houten vogel na zo’n anderhalf uur naar beneden wordt gehaald. De schutterskeizer rijden we vervolgens het terrein rond in een van de koetsen. Zo grijpen alle onderdelen in elkaar en krijg je een programma dat voor iedereen de moeite waard is. Met als afsluiting ook nog eens een prachtig concert. We zijn er druk mee, maar de dag van het Velpse dorpsfeest wordt een heel bijzondere. Zeker als het weer meewerkt.”