KWF zoekt hulp bij collecte in september

GEM. BRUMMEN – Tijdens de nationale collecteweek van KWF Kankerbestrijding, van 3 tot en met 9 september, wordt in de gemeente Brummen weer huis-aan-huis gecollecteerd. Het team kan hierbij nog wel wat hulp gebruiken.

De collectanten gaan niet langer met de collectebus op pad, maar met een bord met QR-code. Door deze code te scannen, kan iedereen eenvoudig een donatie doen. “KWF maakte vorig jaar als eerste goede doel in Nederland de overstap naar een volledig digitale huis-aan-huis collecte”, zegt Elze Wilbrink, vrijwilliger van collecteteam gemeente Brummen. “Het digitale betaalverkeer is al jaren in opmars. En het is prettiger voor onze collectanten, die nu niet meer met contant geld over straat gaan. Om te doneren, scannen mensen eenvoudig de QR-code die op het collectebord staat en de betaling verloopt vervolgens via iDeal. Eenmalig, veilig en vrijblijvend.”

Voor mensen zonder smartphone heeft iedere collectant een flyer (niet-thuiskaart) bij zich. Daar staat onder andere het rekeningnummer van KWF op, zodat mensen toch een gift kunnen overmaken.

Iedere Nederlander krijgt ooit te maken met kanker. Het KWF vecht tegen kanker en vóór het leven. Voor op tijd erbij zijn, voor de juiste behandeling, voor je leven weer op de rit krijgen en voor de beste zorg. En voor de grote en kleine dingen die het leven zo mooi maken. KWF investeert in het leven. Daarom financiert de stichting niet alleen levensveranderend onderzoek, maar zetten de vrijwilligers zich ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met en na kanker.

Inwoners van Brummen die een bijdrage willen leveren, kunnen zich via kwfgemeentebrummen@gmail.com aanmelden.