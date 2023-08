Jubileumexpositie ART in galerie ’t Arthuus in Loenen

LOENEN/BRUMMEN – Negen kunstenaars van ART-Brummen exposeren nog de hele maand augustus hun werk in de galerie en tuin ’t Arthuus van Mieke Diekmann in Loenen. Deze tentoonstelling, genaamd ‘Kunst natuurlijk, de spelende mens’, werd op zaterdag 22 juli feestelijk geopend.

Na een introductie door Emeke Buitelaar, voorzitter van ART-Brummen, nam Marie Thérèse Snelders het woord, zij is voorzitter van de Culturele Stichting. Zij vertelde dat ART-Brummen veel betekent voor het culturele leven in de gemeente, maar ook voor de Culturele Stichting. Deze stichting heeft de opdracht cultuur te bevorderen en culturele initiatieven te ondersteunen. Het openen van deze expositie past heel goed in deze opdracht.

“Een kleine groep kunstenaars die erin slaagt om elk seizoen van het jaar een bijzondere kunstroute in onze gemeente te organiseren en dat al 21 jaar lang, verdient een groot compliment en natuurlijk een felicitatie. Heel bijzonder, omdat niet alleen steeds nieuwe werken worden getoond, maar ook collega’s van buiten worden uitgenodigd. Dit moet de succesformule zijn om erin te slagen om 21 jaar lang kunstwerken te tonen van een hoge kwaliteit en een gevarieerd aanbod”, aldus Marie Thérèse. Ze sprak de hoop en wens uit dat alle deelnemers energiek en creatief blijven om de komende jaren deze route te blijven organiseren.

De band tussen beide organisaties is nauw. Twee leden van ART hebben een tijdlang in het bestuur gezeten van de Culturele Stichting. Piet van Middelaar heeft eind 2022 afscheid genomen, Annie Elissen al iets langer geleden. Recent is Otto Koedijk tot het bestuur toegetreden.

Na de mooie woorden van Marie Thérèse Snelders was het de beurt aan Chris Ros om voor te dragen. Als dorpsdichter voor de gemeente Brummen schrijft ze voor speciale gelegenheden. Voor de opening van deze jubileumexpositie scheef ze ‘Onvervalst’. Dit is terug te lezen op regiobodeonline.nl.

De jubileumexpositie ‘Kunst natuurlijk, de spelende mens’ is elk weekend van augustus nog te bekijken in ’t Arthuus aan de Eerbeekseweg 13a in Loenen. Belangstellenden zijn welkom op zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

art-brummen.nl

“Onvervalst

we moeten puur zijn

als kunst wordt gemaakt

geloofwaardig zijn die, in overtuiging

met ogen naar binnen

een dialoog beginnen oprecht te zijn

het onzegbare gedeelte van ons zuiver

te omarmen tijdens een tussenlanding

voorbij schaamte en schaduw

waar licht en ruimte aan flard wordt gescheurd

is ieder gemaakt beeld een ziel tussen

regels en hamerslagen kwetsbaar

voor diegene, onbewust wetend

vrijmoedig in vragen, betwistbaar in antwoorden

voorgoed in bevlogenheid,

een bron van zeggingskracht

op het onversneden moment samengebracht “

Dorpsdichter Chris Ros 18 juli 2023