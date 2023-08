Historische dorpswandeling van de Oudheidkundige Kring in Ellecom

ELLECOM – Gidsen van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal begeleiden op zondag 6 augustus een historische dorpswandeling door Ellecom. Deze start om 13.00 uur vanaf parkeerplaats Sterrenbos.

Ellecom is een van de zeven dorpen van de gemeente Rheden en een van de oudste dorpen op de Veluwe. Mede dankzij de prachtige ligging tussen rivier de IJssel en de heuvels van de Veluwezoom, was het altijd al een geliefde plek om villa’s en buitenplaatsen te bouwen. Dat Ellecom precies ligt ingeklemd tussen de landerijen van kasteel Middachten in het westen en de jachtgebieden van het voormalige Hof te Dieren, gebouwd door stadhouder Willem II, in het oosten, is dan ook geen toeval.

Turnhalle

Ellecom is maar een klein dorp, maar telt naast een aantal gemeentelijke monumenten ook nog eens veertien rijksmonumenten, waaronder de dorpskerk, huis Hofstetten, de notariswoning, de oude pastorie, huis Bernhalde, huis Middendorp, boerderij Borg Keppel en de restanten van het Hof te Dieren. Het landhuis Avegoor, tegenwoordig het Fletcher hotel, is weliswaar geen rijksmonument, maar heeft wel een interessante, zij het inktzwarte, geschiedenis als SS-opleidingscentrum. De erachter gelegen monumentale Turnhalle is hier het bewijs van. Deze werd tijdens de oorlog onder erbarmelijke omstandigheden gebouwd door Joodse dwangarbeiders.

Willem II

De buitenplaats Bergstein, nu verdwenen, heeft ook een interessante geschiedenis. Deze vond zijn oorsprong in de 17e eeuw in een eenvoudige boerenhoeve, uitkijkend over de Ellecomse Waard en Schuttewaard. In 1750 is de boerderij door een nieuwe eigenaresse afgebroken en als herenhuis opnieuw opgebouwd. Als overbuur bevond zich daar, vlakbij de moerascypres, boerenhofstede Hof tho Oghten, toen al eeuwenoud. In 1648 werd deze Hof, samen met onder andere Avegoor en Hof tho Middeldorp, als hoeven met bosbezit aangekocht door Stadhouder Prins Willem II van Oranje Nassau en samengevoegd bij zijn bezittingen in Dieren en Spankeren. Dit met het doel om een hier groot jachtgebied (wildbaan) te realiseren.

Bergstein

De huidige Kastanjelaan was oorspronkelijk de schaapsdrift voor de Hof tho Oghten en tevens de uitweg voor Bergstein. Groot-Bergstein bestaat nu niet meer, het is in de Tweede Wereldoorlog door een V1 zwaar beschadigd en na de oorlog afgebroken. Op de plaats van het oude huis Bergstein bevindt zich nu de Anne Frankschool. Het naastgelegen, nog bestaande Klein-Bergstein werd gebouwd in 1870 in opdracht van de eigenaresse van Groot-Bergstein. Klein-Bergstein werd in 1955 een hotel. Daarna is er een aantal bedrijven in gehuisvest geweest, momenteel is het weer bewoond.

Aanmelden

Deze wandeling start om 13.00 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. Gidsen zijn Frans de Boer en Harry Cornelisse, met John Striker als achtervang voor eventuele historische toelichting. Deelname aan de wandeling is gratis voor leden van de Oudheidkundige Kring. Andere belangstellenden betalen 3 euro. Aanmelden kan via wandeling@oudheidkundigekring.nl.