Het Gelders Archief zoekt hulp bij indexering burgerlijke stand

REGIO – Het Gelders Archief zoekt vrijwilligers om oude akten van de Gelderse burgerlijke stand online toegankelijk te maken. Meewerken aan dit project, getiteld ‘Van de wieg tot het graf’ kan gewoon vanuit huis.

Sinds 1998 helpen vele duizenden enthousiaste vrijwilligers al mee bij het indexeren van akten uit de Gelderse burgerlijke stand. Inmiddels telt de personendatabase van Het Gelders Archief al meer dan 17 miljoen namen. De afgelopen jaren werkten honderden vrijwilligers in drie projecten via velehanden.nl mee om in een flink tempo Gelderse geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten digitaal toegankelijk te maken. Deze projecten waren een doorslaand succes.

Nu doet Het Gelders Archief weer een beroep op enthousiaste vrijwilligers. Ditmaal om te helpen bij geboorteakten uit de periode 1913 tot en met 1922, huwelijksakten van 1943 tot en met 1948 en overlijdensakten van 1960 tot en met 1972 uit Gelderland.

Iedereen die vanuit huis wil meewerken om gegevens van oude akten van de Gelderse burgerlijke stand online te ontsluiten, kan eenvoudig aan de slag in het project ‘Van de wieg tot het graf’. Met de resultaten zijn vele duizenden liefhebbers van familiegeschiedenis in staat om gegevens over hun voorouders op internet terug te vinden.

Wonderlijke zaken

Projectbegeleider Franka Salomons zegt dat vrijwilligers altijd graag meedoen aan de genealogische projecten. Ze constateert dat de vrijwilligers sterk geboeid zijn door familiegeschiedenissen en graag bereid zijn anderen te helpen bij hun stamboomonderzoek. Zo komen tijdens de VeleHanden-projecten vaak opmerkelijke en wonderlijke zaken aan het daglicht. Franka Salomons noemt als voorbeeld een verzameling beroepen uit de eerste helft van de 20e eeuw, die tevoorschijn kwamen tijdens het project ‘huwelijksakten 1923-1942’, zoals stoker in een krankzinnigengesticht, zakkenplakker en stoombootdekknecht.

Hoe werkt het?

De vrijwilligers voeren via velehanden.nl gegevens in van akten van de burgerlijke stand uit Gelderland uit de periode 1913-1972. Op de scans van de originele akten staan onder meer namen, leeftijden, data en beroepen vermeld. Deze gegevens vullen de vrijwilligers in op een digitaal formulier en slaan deze vervolgens op. Andere vrijwilligers controleren deze gegevens. Met behulp van de ingevulde formulieren zijn voorouders straks snel en gemakkelijk terug te vinden op het internet via de website van het Gelders Archief.

Doe mee

Belangstellenden die mee willen doen kunnen zich eenvoudig aanmelden op de website van velehanden.nl onder het icoon ‘Van de wieg tot het graf’. VeleHanden is een crowdsourcingwebsite, waar archieven en musea hun gedigitaliseerde collecties voor ontsluiting aanbieden aan het grote publiek. Doel is om op deze manier collecties voor het publiek doorzoekbaar te maken, zodat geïnteresseerden snel zoekresultaten vinden. Het indexeren of beschrijven van een collectie is tijdrovend. VeleHanden doet een beroep op vrijwilligers die het leuk vinden om met historische collecties aan de slag te gaan. Vele handen maken immers licht werk.

Een huwelijksfoto van het bruidspaar Smidt van Gelder en Bischoff van Heemskerck (Arnhem, 1946), gemaakt door de bekende fotograaf P.J. de Booys – Gelders Archief