Hanneke Rouw speelt Bach in de Dorpskerk Hoog-Keppel

HOOG-KEPPEL – Celliste Hanneke Rouw speelt op zondag 6 augustus in de Dorpskerk in Hoog-Keppel. Zij brengt een programma met cellosuites van Bach.

Hanneke Rouw is op 8-jarige leeftijd begonnen met cello spelen. Op haar 16e speelde ze solo met het Jeugd Strijk Orkest Constantijn en won ze een eervolle vermelding op het Prinses Christina Concours. In de loop van de tijd heeft ze met veel waardering lessen gevolgd bij internationaal bekende cellisten. Dankzij het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Stichting Eigen Muziekinstrument bespeelt Hanneke een cello uit begin 20e eeuw. Zij geeft concerten op vele podia in Nederland, Groot-Brittannië, Italië en Duitsland.

Hanneke Rouw is geen onbekend in Hoog-Keppel. In 2016 trad zij hier als net afgestudeerde celliste op in de Dorpskerk. In 2018 deed ze dat samen met pianiste Sophia Vasheruk. En nu komt zij als internationaal bekend celliste terug. Op haar programma staan de Cello Suite lll in C-major en Suite lV in Es-major van J.S. Bach. De cellosonates van Bach worden maar op één instrument gespeeld, maar het lijkt soms wel alsof er veel meer cello’s te horen zijn. Met een melodie, een begeleidende partij en allerlei akkoorden wekt Bach de illusie van interactie tussen verschillende, zelfstandige partijen. Bach heeft alle mogelijkheden van de cello zo goed benut, dat de suites nog altijd als ‘de Bijbel van de cello’ worden gezien. Hoe Bach ook wilde dat zijn composities precies gespeeld zouden worden, iedere cellist zal beamen dat de cellosuites heel natuurlijk aanvoelen op een hedendaagse cello. En de ruimte voor interpretatie levert veel moois op. Sommige cellisten hebben de suites zelfs meerdere keren opgenomen, omdat hun interpretatie van de stukken maar bleef veranderen.

Het concert in de Dorpskerk in Hoog-Keppel begint om 15.30 uur, de kerk is vanaf 15.00 uur geopend. Kaarten kosten 15 euro en zijn online verkrijgbaar via geldersekerken-webshop.nl/cellosuites-van-bach-in-de-dorpskerk-hoog-keppel. Aan de deur een kaartje kopen kan ook.

dorpskerkhoogkeppel.nl