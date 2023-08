Groepstentoonstelling IJsselbiënnale in Turnhal Ellecom

ELLECOM – In het kader van de IJsselbiënnale is in de Turnhal in Ellecom nog tot en met 17 september de expositie ‘Oogst uit de IJsselvallei te zien’. Op deze historische locatie laten twintig kunstenaars hun werk zien.

In de IJsselvallei wonen en werken veel beeldend kunstenaars. De IJsselbiënnale biedt hen een podium, in de vorm van groepspresentaties, onder andere in Ellecom. De Turnhal vormt een indrukwekkende omlijsting voor een brede collectie kunst.

Kunstenaars zijn uitgenodigd zich aan te melden voor deelname en konden werk insturen dat past bij het overkoepelende thema ‘Grondtonen.’ Als inspiratiebron en denkkader zijn er drie invalshoeken ter inspiratie aangedragen: ‘Aarde-Leven’, ‘Bodem-Worteling’ en ‘Grond-Oogst’.

‘Aarde-Leven’ nodigt uit tot uitzoomen in tijd en ruimte. Geologische en landschappelijke processen voltrekken zich in trage tijd, over tijdperken heen, onzichtbaar voor het oog. Deze invalshoek raakt aan ons bestaan, onze existentie. De aarde is ons gemeenschappelijk fundament, bakermat voor alle organismen. Niet voor niets praten we over ‘moeder aarde’. De mens is in deze evolutie slechts een schakeltje.

‘Bodem-Worteling’ concentreert zich op de dubbelzinnige diepte. Bomen en planten hebben passende grond en gezonde voedingsbodem nodig om te kunnen wortelen en overleven. Andersom dragen zij bij aan biodiversiteit en een rijk bodemleven. Maar ook mensen (en dieren) hebben ‘roots’; ze hechten aan hun (geboorte)streek, taal en gebruiken. Je thuis voelen is voedingsbodem voor welbevinden. De keerzijde zien we helaas ook; door verhuizing en (gedwongen) migratie kunnen mensen ontheemd en ontworteld raken.

Bij ‘Grond-Oogst’ ligt de focus op het oppervlak, het hier en nu, de snelle tijd. Het cyclische proces van zaaien, groeien, bloeien en oogsten is concreet. Het is zintuiglijk: kijk, voel, ruik, proef. Hier laat de vergankelijkheid zich het duidelijkst zien; leven en dood komen in en op de grond samen.

Het thema leeft en spreekt tot de verbeelding. Het thema en de invalshoeken blijken inspirerend te zijn. De drie invalshoeken komen in vele gedaantes en kruisbestuivingen terug in de presentaties.

In de Turnhal Ellecom is werk te zien van Ewoud Bakker, Paula Biemans, Klaas Kloosterhuis, Oeda van den Born, Malou Cohen, Afke Dam, Jojanneke Dekens, Onno Dirks, Ria Geerdink, Karin Hoogesteger, Tanja Isbarn, Annewil Jansen, Wendy Janssen, Dorreroosjes, Carla Nederbragt, Hans Oldenhof, Michael Rhebergen, Riks Vos, Mark de Weijer, Weij Myro. De expositie is iedere dag te bekijken tussen 10.00 en 18.00 uur.

‘be my coral – be my rose’ van Tanja Isbarn