Genoeg te zien tijdens Culturele Zondag

DOESBURG – Het is dan wel vakantietijd, maar de maandelijkse Culturele Zondag in Doesburg gaat gewoon door. Op zondag 6 augustus openen musea, galerieën en kunstgerelateerde zaken traditiegetrouw hun deuren van 12.00 tot 17.00 uur.

In Museum Lalique zijn twee exposities tegelijk te bewonderen. Na een langdurige restauratie is sinds kort de ridderzaal op de begane grond van De Commanderij geschikt voor de eerste expositie. Onder de naam ‘Koninkrijk van Kleuren’ staan de kunst en het kleurgebruik in het werk van René Lalique en zijn tijdgenoten centraal. Door zijn achtergrond als juwelier kon René Lalique als geen ander spelen met kleuren. Hij had een fijnzinnig gevoel voor licht en de inval daarvan op zijn glaskunst.

Op de oude locatie is de tentoonstelling ‘Mucha & Tijdgenoten’ te zien. Deze gaat over de opmars van de grafische kunst in de tijd dat de kleurenfotografie zoals wij die nu kennen nog niet bestond. Alphonse Mucha, (1860 – 1939) de Tsjechische kunstenaar die Parijs op zijn grondvesten liet schudden met zijn art nouveau-affiches en illustraties, speelde daarin een belangrijke rol.

Een bijzonder adres op de route is het Arsenaal, een enorm middeleeuws bouwwerk. Ooit een bijgebouw van een kloostercomplex, bewoond door nonnen. Driehonderd jaar later, in de 18e eeuw, kreeg het de functie van wapenopslag. Na een ingrijpende restauratie in 2014 ontstond op de begane grond onder meer een sfeervolle horecagelegenheid. Tijdens de Culturele Zondag starten vanaf het terras historische rondleidingen door het hele gebouw, onder leiding van een gids.

In het Gildehofje bevindt zich het Openbaar Vervoer en Speelgoedmuseum. Dat toont de geschiedenis van het openbaar vervoer in Nederland, in het bijzonder die van de Gelderse Tramwegen in de Achterhoek. Het museum beschikt ook over een grote collectie speelgoed, dat op een verrassende wijze wordt gepresenteerd.

Het expoteam van het Kunstlab laat in augustus zien wat ze zelf in haar mars heeft. De zes leden tonen samen een verscheidenheid aan werk: zilveren sieraden, vilten vogeltjes, kleine beeldhouwwerken, fotografische kunst en schilderijen in diverse stijlen.

Historische Boekdrukkerij De Arend is gevestigd op een oude verdedigingswal aan de rand van het centrum van Doesburg. Bezoekers kunnen de werkplaats bekijken en zien hoe het oude ambacht van letterzetten en boekdrukken in zijn werk ging. Daarnaast is de achtergelegen tuin een bezoekje waard.

In Atelier aan het Putpad is extra expositieruimte gecreëerd. Behalve haar woonkamer heeft Anne van der Meiden haar voormalige werkruimte in de schuur ingericht met schilderijen en tekeningen van eigen hand.

Deze en alle andere adressen zijn te vinden in de folder met plattegrond van de Culturele Zondag Doesburg, die gratis te verkrijgen is bij de VVV. Daar is ook bekend welke deelnemers op 6 augustus gesloten zijn.

culturelezondagdoesburg.nl