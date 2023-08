Gemeente vraagt mening over ‘Woonkader Eerbeek’

EERBEEK – Tot en met zondag 3 september kan iedereen een reactie geven op het ‘Woonkader Eerbeek’, een document waarin staat waar in Eerbeek nieuwe woningen toegevoegd kunnen worden. De gemeente Brummen nodigt inwoners uit hun mening te geven over het kader.

Het ‘Woonkader Eerbeek’ richt zich speciaal op het dorpscentrum van Eerbeek. Daar liggen namelijk enkele locaties waar woningen gebouwd zouden kunnen worden. In het centrumgebied van Eerbeek ligt een aantal braakliggende terreinen: het Kersten- en het Burgersterrein. Maar aan het plein aan de Stuijvenburchstraat en het Oranje Nassauplein kunnen bijvoorbeeld nodig woningen worden gebouwd. Om nu verstandige keuzes te maken voor de toekomst van Eerbeek is het belangrijk om te weten hoe het zit met de mogelijkheden voor het bouwen van woningen. Duidelijkheid daarover moet komen van het ‘Woonkader Eerbeek’.

Denkrichtingen

In het ‘Woonkader Eerbeek’ zijn drie denkrichtingen uitgewerkt voor woningbouw in het centrum. Daarin zijn oplossingen verwoord om woningen te kunnen toevoegen, waarbij rekening is gehouden met de geldende milieuzones. B&W hebben na bestudering van deze drie varianten een voorkeur voor het derde scenario. Bij dit scenario staat een leefbaar woonklimaat in Eerbeek centraal. Er wordt rekening gehouden met de geldende milieuzones rondom de papierindustrie. Er worden in principe geen woningen binnen die zone toegevoegd, wat inhoudt dat er geen woningen komen op het Kerstenterrein, wel op een deel van het Burgersterrein. Wel kunnen woningen uit geluids- of geurzone 1 worden verplaatst naar zone 2. Dit betekent dat er een andere invulling moet worden gezocht voor het gebied binnen de geur- en geluidszones.

Leefbaarheid centraal

De voorkeur van scenario 3 heeft alles te maken met het uitgangspunt dat een leefbaar Eerbeek voor het college centraal staat. Gezondheid van inwoners is belangrijk en daarom ligt het toevoegen van nieuwe woningen binnen de milieuzoneringen niet voor de hand. Ook realiseert het college zich dat naast leefbaarheid, de wens voor het bouwen van nieuwe woningen ook het vestigingsklimaat voor industrie en ondernemers belangrijk is. Scenario 3 biedt voor het college de beste balans tussen beide belangen. Dit geeft ook een helder beeld van hoe het centrumgebied van Eerbeek zich verder (ruimtelijk) kan ontwikkelen.

Reageren

Wie meer wil weten over het woonkader of wil weten wat er gebeurt met woningen binnen de contouren van geur en geluid, kunnen hun vraag of verzoek e-mailen naar ruimtevooreerbeek@brummen.nl. hier kunnen ook reacties op het woonkader naartoe worden gestuurd.