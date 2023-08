Foto’s en dierenprints in Martinikerk

DOESBURG – Henk Kuipers en Liset van Dommelen exposeren foto’s en prints van dieren in de Martinikerk te Doesburg. De expositie is getiteld ‘Samen in zwart-wit’ en is te zien van woensdag 16 tot en met donderdag 31 augustus.

Liset van Dommelen is al 25 jaar printmaker. Vanuit zeefdruk ontwikkelde ze haar eigen kruising tussen gyotaku en monoprint. Met eigengemaakte inkten drukt ze dode dieren af sinds 2013. Vanaf 2019 maakt ze daarnaast rubbings van bomen. Liset is lid van de Nature Printing Society.

Henk Kuipers is hij al jaren bezig met fotografie. Tegenwoordig heeft hij daarvoor alle tijd en regelmatig is hij in het centrum van Doesburg te vinden met zijn camera. Henk is lid van de Fotoclub Doesburg.

Het was al heel lang de wens van Liset om haar dierenprints te exposeren. De Annakapel in de Martinikerk is daarvoor een heel mooie en sfeervolle locatie. Henk reageert op het werk met een deel van zijn zwart-wit foto’s. De expositie is van dinsdag tot en met zaterdag geopend van 11.00 tot 17.00 uur, op zondag van 12.30 tot 17.00 uur en op maandag van 13.00 tot 17.00 uur. De entree is gratis.

instagram.com/henk.photo

instagram.com/portfolioliprints

Buizerd door Liset van Dommelen