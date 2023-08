Expositie ‘Zonder oordeel’ bij Nieuwe Ruimte

VELP – Anne Muller, Brigit Klatser en Sylvia van de Ouwelant exposeren van zondag 3 tot en met zondag 24 september bij Nieuwe Ruimte in Velp, het Rhedens podium voor beeldende kunst. Centraal thema is de Tweede Wereldoorlog en de tentoonstelling is getiteld ‘Zonder oordeel’.

Het werk van Anne Muller gaat over haar eigen leven en bovenal wat oorlog en vervolging doet met een individu. Ook al zijn haar werken soms ogenschijnlijk lief en onschuldig, er zit altijd iets in van pijn. Toen Muller begon met schilderen, gebruikte ze het fotoalbum van haar ouders en maakte portretten van niet teruggekomen familieleden. Dit album is voor haar nog steeds een bron van inspiratie. Voor haar is het schilderen om te overleven.

Brigit Klatser creëert niet alleen objecten en beelden van speksteen, maar doet dit ook in combinatie met gevonden voorwerpen, zoals verweerd hout, verroest ijzer, koper en lood. Het vergankelijke, de grillige vormen van halfvergane stukken hout uit de natuur, en de verborgen schoonheid van de steen inspireren haar. Het thema Tweede Wereldoorlog is voor Brigit Klatser een geleidelijk bewustwordingsproces. Strijd om macht is nog steeds aan de orde van de dag.

Lang na de dood van haar opa en oma, toen Sylvia van den Ouwelant op de Rietveldacademie zat, wilde zij iets maken over de route tussen haar ouderlijk huis en het huis van haar grootouders. Ze heeft van haar familie poppen gemaakt om zo vorm te geven aan haar verleden en er vat op te krijgen. De poppen zijn van onbepaalde leeftijd en verbonden door bloed- en huwelijksbanden. Ze heeft ze gefotografeerd, zittend op de stoep van de huizen waar ze ooit woonden. Soms gebruikte ze de zelfontspanner als ze er zelf bij wilde. Een deel van die foto’s hangt nu als familiefoto’s in Nieuwe Ruimte.

De expositie wordt op zondag 3 september om 15.00 uur geopend in de expositielocatie aan de Oranjestraat 36a in Velp. Bij de opening wordt door Margreet Blanken voorgelezen uit het dagboek van Etty Hillesum. De expositie is elke zondag te bezoeken van 12.00 tot 17.00 uur. De entree is gratis.

nieuwe-ruimte.nl