Expositie ‘Fusion’ bij Nieuwe Ruimte

VELP – Kerry Brown, Jettie van Oosten en Mila van Beek exposeren tot en met 27 augustus bij Nieuwe Ruimte, het Rhedens podium voor beeldende kunst. Hun expositie is getiteld ‘Fusion’.

De thema’s in het werk van Kerry Brown lopen erg uiteen, maar passen allemaal bij haar levensstijl. Brown heeft veel gereisd en zich verdiept in diverse onderwerpen, zoals kosmologie, wiskunde en ecologie. Dat draagt​ ​allemaal bij aan de verbeeldingskracht van haar werk. De diversiteit die het verkennen van vorm en kleur oplevert, voelt voor haar als vanzelfsprekend.

Jettie Joosten schildert zowel figuratief als abstract. Zij werkt met gemengde technieken. Zo ontstaan haar ‘structuurschilderijen’. Indrukken worden vastgelegd en verwerkt in vele lagen verf en materie tot de juiste kleur en balans is bereikt. Het is voor haar een fascinerend onderzoeksproces, dat leidt tot nieuwe series zoals ‘Craquelé’, ‘Nazomertuin’22’ en ‘Familieportretten’.

Voor Mila van Beek is het werken in steen de meest directe vorm om een moment te vereeuwigen. Daarbij moet zij zich aanpassen aan de vorm en de eigenschappen van het materiaal. Stukjes die zij heeft afgebeiteld of geschaafd, kunnen niet meer worden teruggezet en steen kan breken. Haar onderwerpen zijn vooral dieren, maar ook mensfiguren en maskers.

De expositie wordt zondag 13 augustus om 15.00 uur geopend in de expositielocatie aan de Oranjestraat 36a in Velp. Tijs Groen en Steffie zorgen deze middag voor muziek. De expositie is elke zondag te bezoeken van 12.00 tot 17.00 uur. De entree is gratis.

nieuwe-ruimte.nl