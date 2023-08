Eerste Culturele Zondag van het seizoen

DOESBURG – Zoals elk jaar is september de maand waar in het culturele leven weer ontwaakt. Dat blijkt uit het gevarieerde programma van de Culturele Zondag op 3 september. Bezoekers zijn tussen 12.00 en 17.00 uur welkom op verschillende adressen in de binnenstad.

Meesterpapierschepper Ewald Weijers haakt in op het thema ‘vlas’, dat ook bij de komende Monumentendag centraal staat. In het Kunstlab gebruikt hij vlas voor het scheppen van papier. Bezoekers kunnen ook zelf ervaren hoe het is om te werken met gemalen vlasvezels.

In Kunstkamer Lindewal is het werk te zien van illustrator Lizan Vermeulen, net afgestudeerd aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). Ze maakte de survivalgids ‘Nuttige Tips en Wenken bij Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag’. “Veel dingen in de wereld zitten mij dwars en door middel van mijn werk kan ik daar kritiek op geven”, zegt Lizan hierover. “Hierbij combineer ik taal, beeld en humor.”

In Atelier aan het Putpad is extra expositieruimte gecreëerd. Behalve haar woonkamer heeft Anne van der Meiden haar voormalige werkruimte in de schuur ingericht met schilderijen en tekeningen van eigen hand.

Museum Lalique is uitgebreid. Na een langdurige restauratie is sinds kort de ridderzaal op de begane grond van De Commanderij geschikt voor de eerste expositie, getiteld ‘Koninkrijk van Kleuren’. Op de oude locatie is de tentoonstelling ‘Mucha & Tijdgenoten’ te zien. staat de kunst en het kleurgebruik in het werk van René Lalique en zijn tijdgenoten centraal.

Het Openbaar Vervoer en Speelgoedmuseum bevindt zich in het Gildehofje. Het toont de geschiedenis van het openbaar vervoer in Nederland, in het bijzonder die van de Gelderse Tramwegen in de Achterhoek. Het museum beschikt ook over een grote collectie speelgoed, dat op een verrassende wijze wordt gepresenteerd.

Tijdens deze Culturele Zondag is een het middeleeuwse Arsenaal te bezoeken met een rondleiding, die om 16.00 uur start vanaf het terras. Ooit was Het Anaal een bijgebouw van een kloostercomplex, bewoond door nonnen. In de 18e eeuw kreeg het de functie van wapenopslag. In 2014 werd er grondig verbouwd en sindsdien is er een horecagelegenheid.

Deze en alle andere adressen zijn te vinden in de folder met plattegrond van de Culturele Zondag Doesburg, die gratis te verkrijgen is bij de VVV. Daar is ook bekend welke deelnemers op 3 september gesloten zijn.

culturelezondagdoesburg.nl