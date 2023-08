Een Stief Kwartiertje: Onderzoek

We onderzoeken wat af in dit kleine landje. Een onderzoek naar de hoeveelheid onderzoekbureaus zal weliswaar tot opzienbarende aantallen leiden, maar over het algemeen niet tot spectaculaire veranderingen; dat heeft onderzoek inmiddels lang en breed uitgewezen. Desondanks gaan we er al dan niet vrolijk mee door en ontkomen we er ook niet aan in onze regio.

Zo heeft de provincie de leefbaarheid, recreatie en toerisme op de Veluwe onderzocht en meldt daarna allerlei bevindingen die goeddeels al bekend waren. Ook de gemeente Rheden laat zich niet onbetuigd en werkt aan een zogenoemde omgevingsvisie, waarvoor inwoners hun wensen kunnen indienen, zodat de gemeente weet wat haar te doen staat tot 2040, want dan moet de omgevingsvisie gerealiseerd zijn. Uiteraard willen de provincie en gemeenten hun beleid afstemmen op de wensen en noden van hun inwoners volgens de onvolprezen democratische grondbeginselen, zodat hun handelen op voorhand meer dan gelegitimeerd is. Daar is niets op tegen, al is het niet ingewikkeld voor een weldenkend mens om alle wensen, noden en visies in de huidige samenleving bij elkaar te harken. En dat gebeurt dan ook; er zal een scala aan voor de hand liggende zaken opgelepeld worden.

Voor de provincie is leefbaarheid een belangrijk uitgangspunt. Voor wie niet, hoor ik u mompelen. Voor recreatie en toerisme ligt het wat genuanceerder. Enerzijds levert het geld op en dat is voor gemeenten en middenstand erg belangrijk, maar anderzijds verhouden grote mensenmassa’s zich weer niet tot rustzoekende natuurliefhebbers, die op hun beurt weer met hun geweten worstelen, omdat ze de natuur aanbidden maar met hun komst ook bedreigen. Economische belangen strijden hier permanent met de ecologische, maar dat wisten we allang. Toeristen zijn welkom, maar het moeten er niet te veel zijn, is de mening van de Veluwse bewoners en dat wisten we feitelijk ook al. Ondertussen wordt er hard gewerkt aan de bevordering van het toerisme door organisaties als Visit Veluwe en Veluweop1 om in de ‘belevingsgebieden’ van onze fraaie natuur de ‘interactieve belevingsobjecten’ verder ‘ te upgraden’ zodat er meer ‘set & go-meetings’ te vinden zijn. Ik verzin het niet, want het staat er echt en u leest in de vertaling: het moet en zal drukker worden.

In de gemeente Rheden is de verengelsing van onze taal gelukkig nog enigszins beperkt, wellicht komt de vertaalslag van de omgevingsvisie in gewoon Rhedens. In die gemeente willen nagenoeg alle inwoners van alle dorpen dat er gebouwd wordt voor eigen en eventueel andere woningzoekenden als de stilte en rust maar bewaard wordt, het zeker niet te druk wordt en de voorzieningen in stand gehouden. Ach, de gemeente heeft tot 2040 de tijd om allerlei ingrediënten bij elkaar te sprokkelen, ze fijn te snijden, haar eigen specerijen eraan toe te voegen om ze in een grote pan tot een gemeentelijke soep te koken, om die in de wijde omgeving uit te venten. Over de kleur en de smaak van de soep zal ongetwijfeld getwist worden.

Kortom, van vele onderzoeken is de uitkomst goeddeels voorspelbaar, evenals het feit dat de realisering van de uitkomsten achter zal blijven bij de verwachtingen of zich in andere vormen zal openbaren. Dat heeft te maken met het feit dat we toch nooit alles van tevoren kunnen bevroeden, laat staan dat we weten wat ons in de nabije toekomst in deze onzekere, soms coöperatieve vaak rivaliserende wereld, te wachten staat. Ik voorspel u: in de tussenliggende tijd zullen er nog vele nieuwe onderzoeken langskomen.

Desiderius Antidotum